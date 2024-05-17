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Wellboy та BRYKULETS випустили спільну пісню "Перший крок"

17 травня, 2024 п'ятниця
11:59
Культура Wellboy та BRYKULETS
Зміст

Українські музиканти Антон Вельбой та Іван Іщенко, які створюють музику під сценічними іменами Wellboy та BRYKULETS, презентували перший спільний трек

Премʼєра відбулася на YouTube.

17 травня відбулася премʼєра спільної роботи Wellboy та BRYKULETS "Перший крок". Співаки Іван Іщенко та Антон Вельбой стали також і авторами музики та слів пісні.

"Перший крок завжди найважчий, чого б це не стосувалось. Особливо важким буває, коли націлений на зближення двох сердець. Ця пісня про тих, хто вже зробив свій крок у бік любові, і для тих, хто ніяк не наважиться. Відкинути страхи та любити на повну - це, мабуть, головна думка пісні", - пояснили артисти.

Кліп на пісню показує пригоди бойзбенду. У відео, окрім Антона та Івана, ще зʼявляються бас-гітарист Олександр Фолянський із "ДК Енергетик" та стендапер Повар Даніл. 


 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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