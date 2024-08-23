"Я до цього простіше ставлюся": Кондратюк прокоментував висловлювання Данилка про російську мову
Продюсер Ігор Кондратюк назвав Андрія Данилка, відомого за образом Вєрки Сердючки, геніальним актором, проте не вважає авторитетною його думку в мовному питанні
Про це він сказав в інтервʼю на YouTube-каналі "Крапівний".
Український продюсер Ігор Кондратюк прокоментував позицію Андрія Данилка, який в інтервʼю латвійському виданню пояснив, чому не відмовляється від російської мови. Раніше творець образу Вєрки Сердючки зазначив, що не розмовляє мовою агресора, а просто агресор розмовляє російською.
Кондратюк поділився, що не вважає думку Данилка з цього питання експертною.
"Андрій Данилко - геніальний актор. І мені, чесно кажучи, байдужі його думки з приводу якихось філософських, фундаментальних питань. Якщо мене такі питання цікавлять, то я звертаюсь до людей, які фахово в цьому краще обізнані, ніж Андрій Данилко", – сказав продюсер.
Кондратюк зауважив, що в мовному питанні артист не є для нього взірцем.
"Авторитет Андрія Данилка, на мій погляд, закінчується його піснями й, може, деякими його членствами в журі. Крапка. Я до цього простіше ставлюся. Андрій Данилко просто так себе вигороджує щодо того, що він вважає, що його російськомовна творчість прекрасна", - додав продюсер.
- Наприкінці липня Данилко порадив не приходити на його концерти людям, яких обурює російська.
- Наприкінці червня Данилко перепросив фанатів за те, що не виступатиме на фестивалі ATLAS UNITED 2024, на якому мав представити україномовну програму.
- Пізніше стало відомо, що через блекаути та технічні моменти артист не зміг зробити свою нову програму ідеальною.
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