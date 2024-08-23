"Я до цього простіше ставлюся": Кондратюк прокоментував висловлювання Данилка про російську мову

Про це він сказав в інтервʼю на YouTube-каналі "Крапівний".

Український продюсер Ігор Кондратюк прокоментував позицію Андрія Данилка, який в інтервʼю латвійському виданню пояснив, чому не відмовляється від російської мови. Раніше творець образу Вєрки Сердючки зазначив, що не розмовляє мовою агресора, а просто агресор розмовляє російською.

Кондратюк поділився, що не вважає думку Данилка з цього питання експертною.

"Андрій Данилко - геніальний актор. І мені, чесно кажучи, байдужі його думки з приводу якихось філософських, фундаментальних питань. Якщо мене такі питання цікавлять, то я звертаюсь до людей, які фахово в цьому краще обізнані, ніж Андрій Данилко", – сказав продюсер.

Кондратюк зауважив, що в мовному питанні артист не є для нього взірцем.

"Авторитет Андрія Данилка, на мій погляд, закінчується його піснями й, може, деякими його членствами в журі. Крапка. Я до цього простіше ставлюся. Андрій Данилко просто так себе вигороджує щодо того, що він вважає, що його російськомовна творчість прекрасна", - додав продюсер.