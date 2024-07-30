"Воно не перекладається": Данилко порадив не приходити на його концерти людям, яких обурює російська

Про це артист сказав в інтервʼю латвійському YouTube-каналу LTV.

Український шоумен Андрій Данилко днями виступив у Юрмалі на фестивалі Лайми Вайкуле Laima RendezVous. Його шоубалет вийшов на сцену з прапорами України та у футболках з антивоєнними гаслами. Артист, найбільш відомий за образом Вєрки Сердючки, в розмові з місцевим журналістом поділився, чому не відмовляється від російської мови.

"Якби не російська мова, як би я міг розмовляти з Лаймою [Вайкуле]? Я часто використовую [російську]. Вони (хто критикує Данилка за російську, - ред.) по-своєму праві. Але в мене є своє ставлення до цього. І коли мені кажуть: "Ти розмовляєш мовою агресора - російською мовою", - я кажу: "А може агресор розмовляє російською?" Розумієте різницю? Мова дана для комунікації. Я з задоволенням знав би японську, латиську, але, на жаль", - зазначив Данилко.

Коли журналіст поцікавився в актора і співака, чи не виникає в нього когнітивного дисонансу під час виконання пісень російською, артист пояснив, що більшість його пісень написані ним самим. Данилко зауважив, що родом із Полтави, а в кожному регіоні України є свої слівця й говірки. Тому сам виконавець використовує суміш російської, української та суржику.

"Мова дана для того, щоб ми розуміли одне одного. А її використовують у політичних цілях. Звісно, має бути державна мова. Ніхто не сперечається. Але коли "Андрій, не співайте "Все будет хорошо" - чому? - обурився шоумен і додав: - Я тримаюся цієї позиції. Я можу бути в очах інших неправим. Вони кажуть: "Нас це тригерить". Добре, я вас розумію, такий складний час, люди дуже складно живуть, психіка порушена, всі дуже роздратовані. Мабуть, тоді не приходьте на ці концерти, ви ж знаєте репертуар. Але навмисно перекладати те, що не перекладається, - вже не те! А якщо перекласти те, що закладене в цьому слові "хорошо", тоді це буде мат. Тоді й буде те, що я закладав. Люди не розуміють цих нюансів, і їх небагато, цих людей".