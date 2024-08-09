"Я не відмовилася": Оля Полякова пояснила, чому не виступила на фестивалі Лайми Вайкуле

Про це вона сказала у коментарі проєкту "Ранок у великому місті".

У Латвії з 26 до 28 липня проходив музичний фестиваль Laima RendezVous. Цього року від України на фестивалі, який заснувала латиська співачка і акторка Лайма Вайкуле, виступили Настя Каменських, Андрій Данилко як Вєрка Сердючка, ALEKSEEV та Макс Барських. Захід проходив у тому концертному залі, де з 2002 до 2014 року, до початку війни Росії в Україні, проходила російська "Нова хвиля".

Деякі з українських артистів, про участь яких у червні оголошувала Вайкуле, не взяли участь у заході. Їхнє рішення частина українців сприйняла як реакцію на те, що на фестивалі в інші дні виступатимуть "хороші росіяни". Серед тих, хто був заявлений, але не виступав на Laima RendezVous, була і Оля Полякова. Проте артистка уточнила, що не відмовлялася від участі.

"Я не відмовилася там виступати. У мене 26-го (липня, - ред.) на "Новому каналі" знімали шоу, де я є членом журі. Тому я обрала у своїй країні свій проєкт. Я б із задоволенням поїхала співати до Лайми Вайкуле, бо вона підтримує Україну. Вона на нашому боці, як і вся Латвія", - заявила співачка.

Вона уточнила, що якби поїхала на фестиваль, то спілкувалася б там англійською.

Артистка відреагувала також на інтервʼю Андрія Данилка місцевому телеканалу, в якому він пояснив, чому не перекладає російськомовні пісні українською. Артист, який виступає в образі Вєрки Сердючки, порекомендував тим, кого тригерить російська мова, не відвідувати його концерти.

"Я не можу коментувати вчинки й рішення інших людей. Я дуже люблю Андрія. Я точно знаю, що він - українець щирий. Він не виїжджав нікуди. Він був з нашою країною. Він жив на Хрещатику, приймав у себе в хаті людей, яким не було куди подітися. Я свої [пісні] переклала, ще й нові написала", - додала Полякова.

Андрій Данилко в розмові з місцевим журналістом поділився, чому не відмовляється від російської мови. Він також запропонував українцям, яких тригерить російська мова, не приходити на його концерти.

Пізніше зʼявилося відео на YouTube місцевих ЗМІ, як Барських і ALEKSEEV спілкувалися з журналістами англійською мовою. ALEKSEEV, спілкуючись із журналісткою, розповідав про Україну та небезпеку в якій перебуває наша країна. Його промова також була англійською.

Ще в червні Вайкуле записала відеоанонс, де оголосила про участь українських артисток на своєму заході. Пізніше Полякова і Дорофєєва спростували участь у фестивалі.