Я повертаю певний борг перед постатями, які важливі для нашого театру, - Нищук

Про це заявив генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, військовий запасу та колишній міністр культури Євген Нищук в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.

Він відповів на питання щодо вистав за творами Розстріляного відродження до 2022 року.

"Мені дивно, але чомусь на першій драматичній сцені практично не було. Я не знаю чому, але чомусь не доходили руки. Я вам більше скажу, є інша річ, яка до минулого року взагалі не висвітлювалась, факт, про який ніхто не говорив у театрі Франка. Театр був заснований у 1920 році групою авторів, серед яких і Гнат Петрович Юр. У радянські часи його великий портрет стояв у театрі, і його боготворили. При тому, що театр Франка називається, але Франкових вистав було теж небагато", - сказав керівник театру.

Нищук додав, що коли він у 2024 році очолив театр і говорив про цю історію, але ніхто не хотів чути.

"Історія в тому, що саме в 1924 році театр очолив на два роки до від'їзду до Харкова Лесь Курбас. Про це ніхто ніколи не говорив. Вже навіть в часи, коли можна було говорити. Але це ж частково час Розстріляного відродження. Лесь Курбас приводить в театр Тягна, Меллера, який робив сцену, Петрицького. Це просто вибухова історія 20-х років. Коли я вже порився, знайшов цьому підтвердження, зокрема архівні афіші, де логотип “Березіль”. Ще театр Франка не називався театром Франка. Театр Франка взагалі почав називатися з 1926 року", - зазначив він.

Керівник театру додав, що не хоче зменшувати роки заснування, але по суті навіть в 24-му році з листопада, тільки почалися україномовні вистави повноцінні.

"Бо в 20-му тільки одна вистава була україномовна. Два роки пропрацював Лесь Курбас, жив у Будинку з химерами у Києві, і їде назавжди. У 30-х роках, коли починаються ще більші репресивні речі, Гнат Юра, який очолив далі після Курбаса театр, і Наталя Ужвій, на жаль, були серед 139 підписантів проти Курбаса, Куліша й інших, називаючи їх ворогами українського народу. Отакі метаморфози. Я зараз переробив цей портрет в тому сенсі, що, звичайно, ми не кенселимо чи не відміняємо роботу Гната Юри. Він дійсно понад 30 років керував театром, утримував його. Але у нас зараз є стильно, в металі, з проекцією і Лесь Курбас, і Франко, і Гнат Юра. Тобто я ніби як повертаю певний борг перед ними. У нас зараз з’явилася вистава за “Невеличкою драмою” Валер’яна Підмогильного. Власне, це якісь речі кармічні, і ми їх маємо повертати", - підсумував Нищук.