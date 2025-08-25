Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Я повертаю певний борг перед постатями, які важливі для нашого театру, - Нищук
Ексклюзив

Я повертаю певний борг перед постатями, які важливі для нашого театру, - Нищук

Євген Козярін
25 серпня, 2025 понедiлок
08:30
Культура Євген Нищук

До останнього часу у театрі Франка не було багато вистав за творами Івана Яковича. А у 2020 році тільки одна вистава була україномовна

Зміст

Про це заявив генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, військовий запасу та колишній міністр культури Євген Нищук в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.

Він відповів на питання щодо вистав за творами Розстріляного відродження до 2022 року.

"Мені дивно, але чомусь на першій драматичній сцені практично не було. Я не знаю чому, але чомусь не доходили руки. Я вам більше скажу, є інша річ, яка до минулого року взагалі не висвітлювалась, факт, про який ніхто не говорив у театрі Франка. Театр був заснований у 1920 році групою авторів, серед яких і Гнат Петрович Юр. У радянські часи його великий портрет стояв у театрі, і його боготворили. При тому, що театр Франка називається, але Франкових вистав було теж небагато", - сказав керівник театру.

Нищук додав, що коли він у 2024 році очолив театр і говорив про цю історію, але ніхто не хотів чути. 

"Історія в тому, що саме в 1924 році театр очолив на два роки до від'їзду до Харкова Лесь Курбас. Про це ніхто ніколи не говорив. Вже навіть в часи, коли можна було говорити. Але це ж частково час Розстріляного відродження. Лесь Курбас приводить в театр Тягна, Меллера, який робив сцену, Петрицького. Це просто вибухова історія 20-х років. Коли я вже порився, знайшов цьому підтвердження, зокрема архівні афіші, де логотип “Березіль”. Ще театр Франка не називався театром Франка. Театр Франка взагалі почав називатися з 1926 року", - зазначив він.

Керівник театру додав, що не хоче зменшувати роки заснування, але по суті навіть в 24-му році з листопада, тільки почалися україномовні вистави повноцінні. 

"Бо в 20-му тільки одна вистава була україномовна. Два роки пропрацював Лесь Курбас, жив у Будинку з химерами у Києві, і їде назавжди. У 30-х роках, коли починаються ще більші репресивні речі, Гнат Юра, який очолив далі після Курбаса театр, і Наталя Ужвій, на жаль, були серед 139 підписантів проти Курбаса, Куліша й інших, називаючи їх ворогами українського народу. Отакі метаморфози.  Я зараз переробив цей портрет в тому сенсі, що, звичайно, ми не кенселимо чи не відміняємо роботу Гната Юри. Він дійсно понад 30 років керував театром, утримував його. Але у нас зараз є стильно, в металі, з проекцією і Лесь Курбас, і Франко, і Гнат Юра. Тобто я ніби як повертаю певний борг перед ними. У нас зараз з’явилася вистава за “Невеличкою драмою” Валер’яна Підмогильного. Власне, це якісь речі кармічні, і ми їх маємо повертати", - підсумував Нищук.

Теги:
Іван Франко
Люди змін з Лесею Вакулюк
Читайте також:
Автор Марія Музиченко
24 серпня, 2025 неділя
Росія атакувала Україну ударними дронами в ніч на 24 серпня: на Дніпровщині загинула жінка, в Херсоні поранено чоловіка
Центральний дитячий магазин на Луб'янській площі у Москві
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
У дитячому супермаркеті поруч зі штабквартирою ФСБ на Луб'янці у Москві стався вибух: серед постраждалих - офіцер спецслужб
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
Київ
+15.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 48.01
    Продаж 48.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
25 серпня
10:02
OPINION
Про зневагу до військових у тилу
10:00
Ексклюзив
Нам не треба забувати - це наша війна, не Америки, - офіцер ЗСУ Матяш
09:50
Огляд
світ, міжнародний огляд
Залужний вичікує у Лондоні, а союз РФ, Китаю та Індії не триватиме довго. Акценти світових ЗМІ 25 серпня
09:42
Ларс Клінгбайль
"Україна може й надалі покладатися на Німеччину": до Києва прибув міністр фінансів та віцеканцлер ФРН Ларс Клінгбайль
09:30
Ексклюзив
Волинська трагедія, Польща
Неможливо будувати майбутнє на трагедії, - історик Алфьоров про україно-польські відносини
09:21
Ексклюзив
Юрій Федоренко
Росіяни мали принципову задачу взяти Куп'янськ до Дня Незалежності України, але не вдалося, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
09:19
На Київщині 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку з батькової рушниці
08:43
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними дронами в ніч на 25 серпня: частину Сумщини знеструмлено
08:23
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 76 зі 104 ворожих безпілотників
08:14
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулось 159 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:04
Зірка серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер помер у віці 96 років
08:03
OPINION
Бажання Трампа "вийти з України" зумовлене майбутньою Стратегією національної оборони
08:00
Ексклюзив
Україна Польща
Росія боїться союзу Польщі та України, - історик Алфьоров
07:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила танк, 48 артсистем та 870 військових
07:06
росія прапор занепад
У РФ заявили, що хочуть оновити ядерну програму на тлі "колосальних загроз" з боку Заходу
07:03
Огляд
Десятки тисяч уже на фронті: що таке гвинтівка Sich, якою в українському війську замінюють "калаші"
06:46
Південна Корея
Південна Корея висловила намір нормалізувати відносини з Китаєм та посилити економічні зв'язки після років напруженості
06:30
Дональд Трамп
Трамп закликав позбавити ліцензії телеканали ABC та NBC, які його критикують
00:31
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс: американських солдат в Україні не буде, а для гарантій безпеки спершу має завершитися війна
2025, неділя
24 серпня
23:39
Ексклюзив
Віталій Портников
Війна в Україні може стати "матір'ю" всіх війн далі, - Портников
23:38
Ексклюзив
Алфьоров: Ідентичність - це безумовні рефлекси
23:35
Оновлено
Центральний дитячий магазин на Луб'янській площі у Москві
У дитячому супермаркеті поруч зі штабквартирою ФСБ на Луб'янці у Москві стався вибух: серед постраждалих - офіцер спецслужб
22:55
Третій корпус та бійці підрозділу ГУР "Артан" звільнили Новомихайлівку на Донеччині (24.08.2025)
Третій корпус та бійці підрозділу ГУР "Артан" звільнили Новомихайлівку на Донеччині
22:53
Ексклюзив
Це геноцид не проти держави України, а проти державності, - історик Алфьоров
22:23
Ізраїль вдарив по столиці Ємену, місту Caна (24.08.2025)
Ізраїль вдарив по президентському палацу, сховищу палива та електростанціях у столиці Ємену
22:11
Ексклюзив
Віталій Портников
Гасло "Ніколи знову" не відповідає настроям чинної генерації в Європі, - Портников
22:09
Ексклюзив
Олександр Алфьоров
Росіяни в Україні бачать тільки два ресурси, - історик Алфьоров
22:00
Ексклюзив
Олександр Зінченко
Ніхто не вірив, що українська незалежність постане так швидко, - історик Зінченко
21:49
Трагедія почалася з підпалу сіна у цій стодолі (Криворізький район Дніпровщини)
На Криворіжжі 42-річний чоловік підпалив склад сіна, порізав ножем 5 людей і кинувся на поліцію. Його застрелили
21:15
Ексклюзив
Портников
Мене не вербували, я сам вербував очільників КДБ, - Портников
21:05
Ексклюзив
Євген Нищук
Ми будемо брати сучасних авторів, - Нищук про репертуар театру Франка
20:56
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
20:45
Ексклюзив
Олександр Зінченко
Було три третини зі своєю мотивацією, - історик Зінченко про всеукраїнський референдум 1 грудня
20:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Коли 23 серпня я чув, що комуністична партія гратиме стабілізуючу роль, я сидів і сміявся, - Портников
20:05
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Повернення до кордонів 1991 року - нереалістичне завдання на сьогодні, - офіцер ЗСУ Матяш
20:02
OPINION
Росія ніколи нас не перемагала. Ми перемагали себе самі
19:55
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Лавров: якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він має бути готовим виконувати наші вимоги
19:41
Ексклюзив
ядерна зброя
Майбутнє режиму нерозповсюдження ядерної зброї - все більше під питанням, - аналітик Бєлєсков
19:33
Ексклюзив
Андрій Ковальов
"Їм треба запропонувати нову юрисдикцію": релігієзнавець Ковальов про вірян УПЦ МП
19:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников розповів, як викреслював слово "Республіка" з Акту про проголошення незалежності України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV