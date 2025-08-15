З художником і військовим Давидом Чичканом попрощаються 18 серпня на Майдані

Про це повідомила журналістка Катерина Сергацкова у facebook.

"Прощання з Давидом Чичканом відбудеться в понеділок, 18 серпня, на Майдані, об 11:00", - зазначила вона.

Давид Чичкан 8 серпня, відбиваючи штурм ворожої піхоти на Запорізькому напрямку, отримав важкі поранення. 9 серпня зранку його серце перестало битися. Йому було 39 років.

Що відомо про Давида Чичкана

Давид Чичкан народився в родині художників Іллі Чичкана та Тетяни Ілляхової. Він працював з графікою, плакатом, живописом, вуличним мистецтвом, перформансами й текстами.

Як уточнює Суспільне, Чичкан не мав вищої мистецької освіти, однак послідовно розвивав свою художню практику як соціальну та політичну критику. Бачив у мистецтві інструмент змін та підтримки робочих класів. Говорив, що створює мистецтво передусім для робітників, а себе називав "рисувальником".

Чичкан був анархо-синдикалістом.

З його творчістю повʼязана низка скандалів.

Його виставку "Втрачені можливості", присвячену війні та ситуації після Майдану в Україні, в Києві знесли націоналісти та ветерани АТО. Чичкана звинуватили в тому, що він прирівнює українських військових до проросійських бойовиків "Л/ДНР", а українських націоналістів — до нацистів і російських шовіністів, майданівців зображає нацистами. Утім Чичкан сам був учасником Революції Гідності.

12 лютого 2022 року виставку відкрили у Львові, але після скандалу 15 лютого зупинили.

На facebook-сторінці "Колективи Солідарності" пояснювали, що художник "відкрито називає себе анархістом, органічно пов’язуючи анархізм з українською самобутністю. У своїх роботах він постійно порушує питання боротьби за рівне, вільне й толерантне суспільство, критикує тоталітарні ідеології та символи".

У 2022 році була пошкоджена виставка "Стрічки та трикутники", що проходила у Львівському муніципальному мистецькому центрі.

У 2024 році його виставка "Зі стрічками й прапорами" навіть не була відкрита, її скасували в Одеському національному художньому музеї.

"Зі стрічками й прапорами" мала представляти портрети військових, зображені у стилістиці політичного плаката кінця ХІХ — першої половини XX століть.



