З художником і військовим Давидом Чичканом попрощаються 18 серпня на Майдані
Прощання з загиблим на фронті 9 серпня українським художником-анархістом, військовослужбовцем Давидом Чичканом відбудеться в Києві
Про це повідомила журналістка Катерина Сергацкова у facebook.
"Прощання з Давидом Чичканом відбудеться в понеділок, 18 серпня, на Майдані, об 11:00", - зазначила вона.
Давид Чичкан 8 серпня, відбиваючи штурм ворожої піхоти на Запорізькому напрямку, отримав важкі поранення. 9 серпня зранку його серце перестало битися. Йому було 39 років.
Що відомо про Давида Чичкана
Давид Чичкан народився в родині художників Іллі Чичкана та Тетяни Ілляхової. Він працював з графікою, плакатом, живописом, вуличним мистецтвом, перформансами й текстами.
Як уточнює Суспільне, Чичкан не мав вищої мистецької освіти, однак послідовно розвивав свою художню практику як соціальну та політичну критику. Бачив у мистецтві інструмент змін та підтримки робочих класів. Говорив, що створює мистецтво передусім для робітників, а себе називав "рисувальником".
Чичкан був анархо-синдикалістом.
З його творчістю повʼязана низка скандалів.
Його виставку "Втрачені можливості", присвячену війні та ситуації після Майдану в Україні, в Києві знесли націоналісти та ветерани АТО. Чичкана звинуватили в тому, що він прирівнює українських військових до проросійських бойовиків "Л/ДНР", а українських націоналістів — до нацистів і російських шовіністів, майданівців зображає нацистами. Утім Чичкан сам був учасником Революції Гідності.
12 лютого 2022 року виставку відкрили у Львові, але після скандалу 15 лютого зупинили.
На facebook-сторінці "Колективи Солідарності" пояснювали, що художник "відкрито називає себе анархістом, органічно пов’язуючи анархізм з українською самобутністю. У своїх роботах він постійно порушує питання боротьби за рівне, вільне й толерантне суспільство, критикує тоталітарні ідеології та символи".
У 2022 році була пошкоджена виставка "Стрічки та трикутники", що проходила у Львівському муніципальному мистецькому центрі.
У 2024 році його виставка "Зі стрічками й прапорами" навіть не була відкрита, її скасували в Одеському національному художньому музеї.
"Зі стрічками й прапорами" мала представляти портрети військових, зображені у стилістиці політичного плаката кінця ХІХ — першої половини XX століть.
