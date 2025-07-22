За програмою єКнига 18-річні українці придбали 294 тис. книжок: список бестселерів

Про це свідчать дані, оприлюднені в телеграм-каналі Дії.

За пів року програми єКниги 18-річні українці придбали 294 тис. видань — у середньому по три книжки. Участь у програмі взяли 33 книгарні України.

Найпопулярнішим жанром літератури став саморозвиток та психологія (26,7%), попит також мали сучасні любовні романи (26,6%), містичні трилери (18,2%), детективи (14,2%). Ще майже 8% припадає на філософію та фентезі, 3% — на історичні романи, а менш ніж 2% — на поезію. 1,16% читачів обрали антиутопії.

Списки бестселерів дедалі частіше очолюють твори українських письменників, зокрема Володимира Станчишина, Ілларіона Павлюка, Андрія Сем’янківа, Анастасії Левкової, Василя Симоненка, Ліни Костенко.

фото: УІК

Загалом список найпопулярніших книжок, придбаних за програмою єКнига, очолив роман Колін Гувер "Покинь, якщо кохаєш". На другому місці - детективний трилер "Гра в кота і мишу. Книга І. Переслідування Аделіни" Х.Д. Карлтон, а замикає трійку - "Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення" Бріанни Вест.

фото: УІК

фото: УІК