Залужний написав першу книгу в трилогії "Моя війна", - ЗМІ

Про це повідомляє "Бабель" із посиланням на джерела в оточенні Залужного.

Зазначається, що у книзі йдеться про події від дитинства Залужного до 24 лютого 2022. Проте, як зазначає видання, кілька розділів присвячені повномасштабній війні в Україні.

Книга "Моя війна" стала першою в трилогії - дві наступні матимуть назви "Наша війна" і "Їхня війна". Водночас перша книга вже скоро зʼявиться у книгарнях.

Крім цього, на запитання журналістів видання, чи не є книга стартом політичної карʼєри колишнього головкома, джерела сказали, що в політику Залужний не збирається.

"І попри пропозиції приєднатися до політичних проєктів чи започаткувати власний, в осяжному майбутньому він планує зосередитися на роботі послом України у Великій Британії", - наголосили у джерелі.