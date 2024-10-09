Заради іміджу Франції: Макрон засмучений, що події "Емілі в Парижі" перенесли до Риму
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що серіал Netflix "Емілі в Парижі" позитивно вплинув на привабливість країни, тож він хотів би, щоб події нового сезону повернули до столиці
Про це він заявив у інтервʼю Variety.
За час президентства Емманюеля Макрона Франція зробила кілька кроків для того, щоб повернути собі імідж світового центру культури. Успішно проведені Олімпійські ігри в Парижі висунули на перший план національну історію, а серіал Netflix "Емілі в Парижі", у центрі якого французька мода, мова та je ne sais quoi (сила краси мистецтва), став настільки популярним, що в новому сезоні, що вийшов цього року, зʼявилася дружина Макрона Бріжит.
"Я дуже пишався цим, а вона була дуже рада це зробити. Це лише кілька хвилин, але я думаю, що це був дуже хороший момент для неї", - поділився президент Франції.
Відповідаючи на запитання, чи не пропонували творці шоу і йому знятися в серіалі, Макрон пожартував: "Я менш привабливий, ніж Бріжит!".
Він наголосив, що серіал, події якого розгортаються у столиці, позитивно вплинув на імідж країни.
"Я думаю, що це добре для іміджу Франції. "Емілі в Парижі" — суперпозитивна з погляду привабливості для країни. На мою думку, це дуже хороша ініціатива", - поділився думками президент.
Відомо, що події пʼятого сезону розгортатимуться в Римі. У 4-му сезоні серіалу Емілі почала роман із гарним італійцем, а потім переїжджає до італійської квартири, щоб відкрити в Римі офіс Agence Grateau.
"Ми будемо боротися завзято [щоб повернути Емілі в Париж]. І ми попросимо їх залишитися в Парижі! "Емілі в Парижі" у Римі не має сенсу", - зауважив Макрон.
Президент Франції додав, що країні "все ще бракує великих продюсерів, мовників і платформи типу Netflix". Проте він відзначив роботу таких французьких компаній як Vivendi, Canal+, Banijay, Mediawan.
"Крім того, у нас є ці життєво важливі мережі: MK2, Pathé, Gaumont, які також є дуже сильними французькими підприємницькими командами, які створюють контент і налагодили його дистрибуцію", - наголосив Макрон.
- У квітні Бріжит Макрон помітили на зйомках "Емілі в Парижі".
- У вересні творці "Емілі в Парижі" повідомили про продовження шоу на 5-й сезон, уточнивши, що події перенесли до Риму. Таке було спричинене бажанням автора серіалу "випереджати аудиторію та привести її в несподівані місця".
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