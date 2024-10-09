Заради іміджу Франції: Макрон засмучений, що події "Емілі в Парижі" перенесли до Риму

Про це він заявив у інтервʼю Variety.

За час президентства Емманюеля Макрона Франція зробила кілька кроків для того, щоб повернути собі імідж світового центру культури. Успішно проведені Олімпійські ігри в Парижі висунули на перший план національну історію, а серіал Netflix "Емілі в Парижі", у центрі якого французька мода, мова та je ne sais quoi (сила краси мистецтва), став настільки популярним, що в новому сезоні, що вийшов цього року, зʼявилася дружина Макрона Бріжит.

"Я дуже пишався цим, а вона була дуже рада це зробити. Це лише кілька хвилин, але я думаю, що це був дуже хороший момент для неї", - поділився президент Франції.

Відповідаючи на запитання, чи не пропонували творці шоу і йому знятися в серіалі, Макрон пожартував: "Я менш привабливий, ніж Бріжит!".

Він наголосив, що серіал, події якого розгортаються у столиці, позитивно вплинув на імідж країни.

"Я думаю, що це добре для іміджу Франції. "Емілі в Парижі" — суперпозитивна з погляду привабливості для країни. На мою думку, це дуже хороша ініціатива", - поділився думками президент.

Відомо, що події пʼятого сезону розгортатимуться в Римі. У 4-му сезоні серіалу Емілі почала роман із гарним італійцем, а потім переїжджає до італійської квартири, щоб відкрити в Римі офіс Agence Grateau.

"Ми будемо боротися завзято [щоб повернути Емілі в Париж]. І ми попросимо їх залишитися в Парижі! "Емілі в Парижі" у Римі не має сенсу", - зауважив Макрон.

Президент Франції додав, що країні "все ще бракує великих продюсерів, мовників і платформи типу Netflix". Проте він відзначив роботу таких французьких компаній як Vivendi, Canal+, Banijay, Mediawan.

"Крім того, у нас є ці життєво важливі мережі: MK2, Pathé, Gaumont, які також є дуже сильними французькими підприємницькими командами, які створюють контент і налагодили його дистрибуцію", - наголосив Макрон.