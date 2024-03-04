Жадан про Нацвідбір: "Краще витратити кошти на Євробачення, ніж ці кошти хтось украде"

Про це він розповів в інтервʼю "Суспільному".

Український письменник, громадський діяч, лідер гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан поділився, що, на його думку, функція культури наразі змінилася.

"Вона зараз є певною психотерапією, для багатьох людей — це можливість згадати якось себе, зібратися докупи, відновити свою рівновагу. Сьогодні вона несе соціальну функцію, культура є частиною волонтерського руху", - зазначив письменник.

Жадан зауважив, що останні два роки культура є адвокатом України, багато пояснює, розповідає про нас, тому культурна дипломатія є дуже важливою.

Він поділився, що не стежить за Євробаченням та не готовий обговорювати національний відбір на пісенний конкурс, але вважає, що відмовлятися від нього під час війни не варто.

"Знаючи, як витрачається наш бюджет, краще витратити кошти на проведення Євробачення, ніж ці кошти хтось украде. Давайте називати речі своїми іменами. Мені здається, правильно, що цей конкурс відбувся. Я не думаю, що це якось критично вплинуло на фінансування ЗСУ", - поділився Сергій Жадан.

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Він уточнив, що попри загальне бажання підтримати військових, аби вони були забезпечені всім, неможливо втілити такий механізм, коли кожна вільна копійка потраплятиме до війська.

"Є певні механізми забезпечення війська і вони так не працюють: якщо ти забереш гроші з Євробачення, то вони обов’язково трансформуються в дрони і потраплять на фронт", - пояснив поет.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.