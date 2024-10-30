Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура "Жарт" коміка Стенюка про мусульман: поліція проводить досудове розслідування

"Жарт" коміка Стенюка про мусульман: поліція проводить досудове розслідування

Дар'я Тарасова
30 жовтня, 2024 середа
17:17
Культура

Поліція здійснює досудове розслідування дій стендапера Антона Стенюка, який "пожартував" про війну РФ в Україні, на якій "православні вбивають православних, коли ще так багато мусульман"

Зміст

Про це в Національній поліції повідомили у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Поліція Києва проводить досудове розслідування дій стендап-коміка Антона Стенюка, який у вересні під час сольного концерту "ЧУТТЄВИЙ" на "Підпільному Стендапі" продекламував "жарт" про мусульман під час війни Росії в Україні.

"Нині триває досудове розслідування за ст. 161 ч. 1 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, - ред.), підозр наразі немає", - повідомили в Нацполіції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

У вересні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на сторінці у facebook звернув увагу на "жарт" українського коміка Антона Стенюка, що пролунав під час сольного концерту "ЧУТТЄВИЙ" на "Підпільному Стендапі".

Йдеться про фрагмент, у якому стендапер Антон Стенюк, розмірковуючи про розвʼязану Росією війну в Україні, каже: "Ця війна — це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли в світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що це зараз не на часі. А, і тим паче цим уже займаються юдеї".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що вже скерував лист на адресу Національної поліції України щодо здійснення перевірки та відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв "Детектор медіа", видання "Кримські новини" подало журналістське звернення до Нацполіції щодо порушення рівноправності за релігійною ознакою у виступі Антона Стенюка. Директор "Кримських новин" Імран Усеїнов уточнив, що поліція прийняла звернення видання, зареєструвала та обіцяла журналістам повідомити, щойно визначать слідчий орган чи особу. Він вважає, що слова Стенюка містять виправдовування і непрямий заклик убивати мусульман, а також відтворюють російський наратив про війну між братніми народами.

Сам Стенюк перепросив за свої слова, назвавши "жарт" недоречним і неприпустимим. Він також повідомив, що вже видалив це відео з соціальних мереж.
 

Теги:
Новини
Суспільство
скандал
поліція
Читайте також:
Китай
Автор Катерина Єсікова
29 жовтня, 2024 вiвторок
"Заздалегідь створюють поле для бою": у Китаї заявили, що знайшли глибоководні шпигунські пристрої
військовий квиток, мобілізація
Автор Юлія Юліна
29 жовтня, 2024 вiвторок
В Україні планують призвати ще 160 тис. людей, – секретар РНБО
світ, міжнародний огляд
Автор Юрій Мартинович
29 жовтня, 2024 вiвторок
У КНДР заворушення через відправку солдат у Росію, а Грузія може забути про ЄС. Акценти світових ЗМІ 29 жовтня
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 44.51
    Продаж 45.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
30 жовтня
17:40
Покровськ
Покровськ повністю заблокують на в'їзд і виїзд
17:37
обстріл сумщини
РФ ударила по кладовищу на Сумщині: загинула жінка, є поранений
17:25
Оновлено
Юрій Климчук, ФК Рух, УПЛ
"Полісся" вибило "Кривбас" з Кубка України. Розклад і результати 1/8 фіналу
17:22
радбез ООН
Сьогодні ввечері Радбез ООН обговорить залучення військових КНДР у війну проти України
17:07
Україна має дорожню карту відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану
17:05
Ексклюзив
Tomahawk
Інформація про ракети Tomahawk в Плані перемоги була очевидною, - військовий експерт Катков
17:05
Саміт миру. Володимир Зеленський
Путін не хоче брати участь в Саміті миру, бо не знає, що робити після війни, - Зеленський
16:58
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Є військові обовʼязки в армії: менеджер Ломаченка висловився щодо завершення карʼєри боксера
16:44
PR
Портативний MacBook – універсальний гаджет сучасного користувача
16:36
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 51 боєзіткнення, - Генштаб
16:29
Пресреліз
Вибори в США. Застравка спецпроєкту Еспресо
Український погляд на вибори у США: 7 днів ексклюзивного висвітлення теми на Еспресо
16:27
Ексклюзив
окупанти танк
На Покровсько-Курахівському напрямку окупанти зосередили близько 120 тис. військ, - військовий експерт Жмайло
16:26
Артем Довбик і Юлія Довбик
"Це просто шок": дружина Довбика зізналась, як відреагувала на номінацію чоловіка на "Золотий мʼяч"
16:11
Євросолідарність
У Євросолідарності розкритикували запропонований Раді держбюджет-2025
16:08
Володимир Зеленський
"Це означало б стати такими ж, як Росія": Зеленський прокоментував можливість захоплення Курської АЕС
16:07
Ексклюзив
На Торецькому напрямку просування ворога немає, - ОТУ "Луганськ"
16:07
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:06
Представника Франції на Євробаченні-2024 Слімана звинуватили в сексуальних домаганнях
16:03
OPINION
Війна з Росією і війна в Ізраїлі не матимуть логічного завершення
15:41
Олег Синєгубов
Пошкоджену обстрілом будівлю Держпрому в Харкові хочуть відновити в автентичному вигляді за допомогою партнерів, – Синєгубов
15:28
Володимир Зеленський
"Ми не можемо ризикувати втратою підтримки": Зеленський розповів, чому не порушує тему відправки західних військ в Україну
15:15
хакер
Електронні листи "від податкової": Держспецзв'язку виявила хвилю кібератак на українських бухгалтерів
15:13
газ
Україна має перспективу стати газовим хабом Східної Європи, – Міненерго
14:36
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина в ООН закликала заборонити відправку зброї Ізраїлю
14:32
Шість українських видавництв взяли участь у Гельсінському книжковому ярмарку
14:23
ДБР прийшло з обшуками до Одеського БЕБ, - ЗМІ
14:00
OPINION
Тисячі нарад. Як місцеве самоврядування змушують підтримати план Зеленського
13:57
Дональд Трамп
Трамп заявив, що в разі його перемоги ЄС "заплатить велику ціну" за недостатню, на його думку, купівлю товарів зі США
13:56
Окупанти вдарили по Олексієво-Дружківці на Донеччині: серед постраждалих двоє дітей
13:28
Допомагав ворогу удосконалювати "шахеди": СБУ затримала вченого з Харкова
13:25
Володимир Зеленський у Верховній Раді
"Нова сторінка війни": Зеленський заявив, що Захід, Китай та Глобальний Південь заслабо реагують на військових КНДР у РФ
13:10
OPINION
Гойдалки зневіри та антизахідні настрої - другий виклик для України після війни з Росією
13:08
Міністерство оборони допустило до експлуатації універсальний кулемет SAR 762 MT
13:04
Верховна Рада
Рада підтримала скасування підвищення зарплат прокурорам
12:33
Зірка "Закляття" Віра Фарміґа випустила пісню The Crying Room, присвятивши її українцям
12:33
Зеленський і представники країн-партнерів
"Усі країни підтримали План перемоги": Зеленський підсумував саміт Україна - Північна Європа
12:33
грузія
У Грузії почали розслідувати можливі фальсифікації на виборах парламенту, Зурабішвілі викликали на допит
12:08
PR
кава, кофеїн
Кава в зернах від PapaKava
12:04
Верховна Рада
ВР підтримала законопроєкт щодо рівних умов участі громадських об’єднань в охороні культурної спадщини
12:03
Ексклюзив
"Відбувається просування ворога": генерал-лейтенант Романенко назвав ділянки фронту, де ситуація стає критичною
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV