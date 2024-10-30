"Жарт" коміка Стенюка про мусульман: поліція проводить досудове розслідування

Про це в Національній поліції повідомили у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Поліція Києва проводить досудове розслідування дій стендап-коміка Антона Стенюка, який у вересні під час сольного концерту "ЧУТТЄВИЙ" на "Підпільному Стендапі" продекламував "жарт" про мусульман під час війни Росії в Україні.

"Нині триває досудове розслідування за ст. 161 ч. 1 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, - ред.), підозр наразі немає", - повідомили в Нацполіції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

У вересні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на сторінці у facebook звернув увагу на "жарт" українського коміка Антона Стенюка, що пролунав під час сольного концерту "ЧУТТЄВИЙ" на "Підпільному Стендапі".

Йдеться про фрагмент, у якому стендапер Антон Стенюк, розмірковуючи про розвʼязану Росією війну в Україні, каже: "Ця війна — це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли в світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що це зараз не на часі. А, і тим паче цим уже займаються юдеї".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що вже скерував лист на адресу Національної поліції України щодо здійснення перевірки та відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв "Детектор медіа", видання "Кримські новини" подало журналістське звернення до Нацполіції щодо порушення рівноправності за релігійною ознакою у виступі Антона Стенюка. Директор "Кримських новин" Імран Усеїнов уточнив, що поліція прийняла звернення видання, зареєструвала та обіцяла журналістам повідомити, щойно визначать слідчий орган чи особу. Він вважає, що слова Стенюка містять виправдовування і непрямий заклик убивати мусульман, а також відтворюють російський наратив про війну між братніми народами.

Сам Стенюк перепросив за свої слова, назвавши "жарт" недоречним і неприпустимим. Він також повідомив, що вже видалив це відео з соціальних мереж.

