ЗМІ дізнались про стосунки всередині The Hardkiss на тлі перебування чоловічої частини гурту не в Україні

Про це повідомила ведуча "Люкс ФМ" Катерина Сташко.

Українська музикантка, вокалістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна в коментарі журналістці Катерині Сташко розповіла, що група зараз переживає кризовий період.

"Група на межі й переживає важкі часи. Це ексклюзивна інформація", - зазначила журналістка.

Нині Саніна їздить містами України й презентує нову, сольну, програму Special Kiss. Це акустична версія звучання хітів гурту, власне бачення творчості гурту Юлією як співавторки пісень. Вона розповіла за лаштунками свого концерту, що не впевнена, чи захоче і зможе провести ще один подібний тур Україною, адже тривоги і велика відповідальність за відвідувачів концертів утворюють багато труднощів.

Артистка також поділилась, що після завершення туру в липні вирушить до сина, якого не бачила два місяці, а в середині серпня повернеться в Україну. Відомо, що нині чоловіча частина гурту перебуває за кордоном.

"Коли я запитала, чи допомагають Юлі музиканти The Hardkiss у цьому турі, вона зізналася, що зараз у колективі непростий період, і ідея влаштувати сольний тур Україною хлопцям не дуже сподобалася. Як додала Саніна, "не заважають – і на цьому дякую", - зізналась Саніна.

Сташко припустила, що кризовий період гурту пов'язаний із тим, що чоловік артистки Вал Бебко та інші учасники гурту The Hardkiss перебувають за кордоном. Проте восени гурту у повному складі їде у благодійний тур США.

У квітні українського продюсера, кліпмейкера та гітариста рок-гурту The Hardkiss Валерія Бебко помітили на концерті у Празі.