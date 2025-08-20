Звинувачення актора Темляка у насильстві: Нацполіція почала досудове розслідування

Про це LB.ua повідомив т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи головного управління Національної поліції у м. Києві Дмитро Петровський.

Нацполіція проводить досудове розслідування щодо звинувачень на адресу актора та військовослужбовця Костянтина Темляка у домашньому насильстві.

"Інформуємо, що на даний час слідчим відділом Подільського управління поліції головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 126-1 кримінального кодексу України (домашнє насильство), в рамках якого проводиться перевірка щодо можливих фактів інших правопорушень", – зазначив Петровський.

Запит журналістів стосувався також імовірного факту сексуальних домагань до 15-річної дівчини, нині співачки Manita, якій актор нібито надсилав повідомлення і фото сексуального характеру. У відповіді Нацполіції про це не йшлося.

Як розповів адвокат Данило Трясов, стаття 156 КК України (розбещення неповнолітніх) дає можливість публічного обвинувачення, коли поліція має право почати провадження навіть без заяви потерпілої особи.

"Ця стаття кримінального кодексу України не належить до інституту приватного обвинувачення, що своєю чергою зобов’язує органи Національної поліції України (державу) незалежно від наявності заяви чи скарги потерпілого (неповнолітніх) виявляти такі злочини, вносити відомості про такі злочини до ЄРДР та захищати права та свободи неповнолітніх. Тобто державні органи повинні діяти з власної ініціативи. (...) Оскільки часто сам потерпілий дитячого віку фізично чи психологічно не здатен звернутися до правоохоронців — тому закон покладає на державні органи обов’язок діяти ex officio (з власної ініціативи). Отже, якщо в ЗМІ оприлюднено відомості про можливе розбещення неповнолітніх, органи Національної поліції України зобов’язані перевіряти таку інформацію та вносити відомості до ЄРДР і без заяви потерпілого. У такому разі досудове розслідування починається "за фактом вчинення злочину щодо неповнолітнього", а вже в ході досудового розслідування встановлюються всі обставини, опитуються ймовірні потерпілі, свідки тощо", — пояснив Трясов.

Звинувачення у домашньому насильстві на адресу Костянтина Темляка

Українська фотографка Анастасія Соловйова 8 серпня звинуватила в домашньому насильстві, зокрема фізичному та психологічному, актора та військовослужбовця Костянтина Темляка.

Вона пояснила, що не могла розповісти свою історію чотири роки через "сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в мене одна тисяча підписників та недостатня кількість доказів насильства, та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду".

"Костянтин Темляк — тиран, аб’юзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина". "Чоловік", який неодноразово підіймав на мене руку (як виявилось згодом, не тільки на мене), звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності навколо, і кожен день ламав мене як особистість", — заявила Анастасія.

За її словами, вона регулярно зазнавала фізичного насильства з боку Темляка. Він її бив, контролював, принижував, звинувачував у тому, чого вона не робила, зраджував, а коли Анастасія хотіла розірвати стосунки, шантажував її самогубством.

Згодом вона дізналася, що інші колишні дівчата Темляка мали схожий досвід у стосунках із ним.

Після цього Темляк записав відео, в якому попросив вибачення і додав, що в нього було ще декілька "таких стосунків"

"Дуже ментально-нездорових стосунків. Я вибачався вже перед цими людьми — здається, ми знайшли порозуміння ще у минулому. Проте я хотів би ще раз щиро вибачитися за той досвід, який нам довелося пережити. В мене погано виходить брехати, тому я закінчу думкою, яка зараз живе в моєму серці. Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому", - підкреслив актор.

Jerry Heil і YARMAK видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?" за участі Костянтина Темляка і його дружини Анастасії Нестеренко після звинувачень актора в домашньому насильстві. Вони створять новий кліп і запрошують українців надсилати свої відео для нього.

Українська кіноакадемія засудила насильницькі дії актора та військовослужбовця Костянтина Темляка та пропонує спільно виробити механізми реагування на подібні випадки.

У Театрі на Подолі, де працює Темляк, засудили дії актора, але назвали його відповідальним і працьовитим.