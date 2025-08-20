Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Звинувачення актора Темляка у насильстві: Нацполіція почала досудове розслідування

Звинувачення актора Темляка у насильстві: Нацполіція почала досудове розслідування

Дар'я Тарасова
20 серпня, 2025 середа
11:41
Культура

Нацполіція проводить досудове розслідування щодо звинувачень актора та військового Костянтина Темляка у домашньому насильстві. Розслідування ймовірних домагань до неповнолітньої не розпочато

Зміст

Про це LB.ua повідомив т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи головного управління Національної поліції у м. Києві Дмитро Петровський.

Нацполіція проводить досудове розслідування щодо звинувачень на адресу актора та військовослужбовця Костянтина Темляка у домашньому насильстві.

"Інформуємо, що на даний час слідчим відділом Подільського управління поліції головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 126-1 кримінального кодексу України (домашнє насильство), в рамках якого проводиться перевірка щодо можливих фактів інших правопорушень", – зазначив Петровський.

Запит журналістів стосувався також імовірного факту сексуальних домагань до 15-річної дівчини, нині співачки Manita, якій актор нібито надсилав повідомлення і фото сексуального характеру. У відповіді Нацполіції про це не йшлося.

Як розповів адвокат Данило Трясов, стаття 156 КК України (розбещення неповнолітніх) дає можливість публічного обвинувачення, коли поліція має право почати провадження навіть без заяви потерпілої особи.

"Ця стаття кримінального кодексу України не належить до інституту приватного обвинувачення, що своєю чергою зобов’язує органи Національної поліції України (державу) незалежно від наявності заяви чи скарги потерпілого (неповнолітніх) виявляти такі злочини, вносити відомості про такі злочини до ЄРДР та захищати права та свободи неповнолітніх. Тобто державні органи повинні діяти з власної ініціативи. (...) Оскільки часто сам потерпілий дитячого віку фізично чи психологічно не здатен звернутися до правоохоронців — тому закон покладає на державні органи обов’язок діяти ex officio (з власної ініціативи). Отже, якщо в ЗМІ оприлюднено відомості про можливе розбещення неповнолітніх, органи Національної поліції України зобов’язані перевіряти таку інформацію та вносити відомості до ЄРДР і без заяви потерпілого. У такому разі досудове розслідування починається "за фактом вчинення злочину щодо неповнолітнього", а вже в ході досудового розслідування встановлюються всі обставини, опитуються ймовірні потерпілі, свідки тощо", — пояснив Трясов.

Звинувачення у домашньому насильстві на адресу Костянтина Темляка

Українська фотографка Анастасія Соловйова 8 серпня звинуватила в домашньому насильстві, зокрема фізичному та психологічному, актора та військовослужбовця Костянтина Темляка.

Вона пояснила, що не могла розповісти свою історію чотири роки через "сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в мене одна тисяча підписників та недостатня кількість доказів насильства, та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду".

"Костянтин Темляк — тиран, аб’юзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина". "Чоловік", який неодноразово підіймав на мене руку (як виявилось згодом, не тільки на мене), звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності навколо, і кожен день ламав мене як особистість", — заявила Анастасія.

За її словами, вона регулярно зазнавала фізичного насильства з боку Темляка. Він її бив, контролював, принижував, звинувачував у тому, чого вона не робила, зраджував, а коли Анастасія хотіла розірвати стосунки, шантажував її самогубством.

Згодом вона дізналася, що інші колишні дівчата Темляка мали схожий досвід у стосунках із ним.

Після цього Темляк записав відео, в якому попросив вибачення і додав, що в нього було ще декілька "таких стосунків"

"Дуже ментально-нездорових стосунків. Я вибачався вже перед цими людьми — здається, ми знайшли порозуміння ще у минулому. Проте я хотів би ще раз щиро вибачитися за той досвід, який нам довелося пережити. В мене погано виходить брехати, тому я закінчу думкою, яка зараз живе в моєму серці. Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому", - підкреслив актор.

Jerry Heil і YARMAK видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?" за участі Костянтина Темляка і його дружини Анастасії Нестеренко після звинувачень актора в домашньому насильстві. Вони створять новий кліп і запрошують українців надсилати свої відео для нього.

Українська кіноакадемія засудила насильницькі дії актора та військовослужбовця Костянтина Темляка та пропонує спільно виробити механізми реагування на подібні випадки.

У Театрі на Подолі, де працює Темляк, засудили дії актора, але назвали його відповідальним і працьовитим.

 


  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
20 серпня
11:55
Оновлено
атака РФ на Сумщину, 20.08.2025
Росія атакувала Україну БПЛА: на Сумщині 14 поранених, серед них є діти, на Одещині влучання по газорозподільній станції
11:44
Обстріл Краматорська 15 січня
Російські пропагандисти запустили фейк, що Україна "готує серію ударів по Краматорську", - ЦПД
11:25
Аналітика
Куди дотягнеться “довга рука” Фламінго?
11:05
Огляд
міжнародний огляд
Путін затягуватиме переговори нескінченно, а у Європи не вистачає військ для України. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
10:40
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 20 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:33
Ексклюзив
Трамп і Путін
Путіну пропонують супер вигідні позиції і його відмова матиме для РФ наслідки, - політолог Денисенко
10:09
електроенергія
Споживання електроенергії зросло через хмарність: ситуація в енергосистемі 20 серпня
10:01
OPINION
"ТрамПут" міжнародної системи. Хід за Україною
09:46
ППО
Нічна атака РФ: Сили ППО ліквідували балістичну ракету і 62 з 93 БПЛА
09:45
Ексклюзив
Електронний реєстр ТЦК ніяк не допоможе припинити силову діяльність їхніх представників, - нардепка Бобровська
09:29
нафтопровід "Дружба"
Нафтопровід "Дружба" відновив роботу, - очільник МЗС Угорщини
09:04
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Російська армія просунулася у Серебрянському лісництві, - DeepState
08:43
Ексклюзив
Трамп на даху
Трамп показав, що світ є багатополярним і США в ньому вже не домінують, - політолог Магда
08:41
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
США не виключають надання підтримки з повітря у межах гарантій безпеки для України
08:13
Оновлено
війна з Росією
Минулої доби на фронті зафіксували 175 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 російських атак
08:04
без світла, свічка блекаут
На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини стався повний блекаут, - ЗМІ
08:01
OPINION
Трансатлантична єдність, а не міфічні саміти миру
08:00
Аналітика
Бути частиною України: що змушує українців за кордоном діяти. Інсайти від ОПОРИ
07:36
Інфографіка
розбита російська техніка
За добу війни РФ втратила 50 артсистем і 920 військових
07:14
Огляд
Південна та Північна Корея
Незавершена війна: як протистояння двох Корей відлунює у глобальній безпеці та в Україні
07:01
Пресреліз
Без плану повернення біженців втрачаємо капітал для відбудови України, - Микола Княжицький
06:40
TikTok
"Америко, ми повернулися": Білий дім запустив акаунт у TikTok
06:12
Військові облігації
У Дію додали нову військову облігацію "Бахмут"
05:48
Реджеп Тайїп Ердоган
Рютте і Ердоган обговорили внесок Туреччини у мирний процес в Україні
01:24
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Воду дають раз на три доби, і то не скрізь: Андрющенко про критичну ситуацію на окупованій Донеччині
00:45
Молдова
У Молдові тимчасово обмежили діяльність 4 проросійських партій
00:17
Оновлено
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
00:02
У разі мирної угоди 10 країн Європи готові відправити війська в Україну, - Bloomberg
2025, вiвторок
19 серпня
23:36
Трамп телефонував Орбану й цікавився, чому Угорщина блокує вступ України в ЄС, - Bloomberg
22:40
Японія
Японія братиме участь у гарантіях безпеки для України, - премʼєр Сіґеру
22:34
Ексклюзив
Володимир Путін
Зараз звужується поле маневру для Путіна, - Рибачук
22:23
Швейцарія
Швейцарія заявила про готовність прийняти ймовірні мирні перемовини за участі Путіна попри ордер МКС
21:45
Кая Каллас
"Має бути готовий до наступного місяця": Каллас пообіцяла нові санкції ЄС проти Росії
21:13
Ексклюзив
Зеленський, путін
"Немає жодного питання, з якого можна було б розпочати розмову": дипломат Єльченко про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна
21:04
Оновлено
НАТО
Військові лідери НАТО завтра проведуть зустріч щодо України та подальших кроків
20:49
газета_листоноша
У Криму 62-річну листоношу через "дискредитацію" армії РФ засудили до примусових робіт
20:27
Дональд Трамп
Якщо я потраплю в рай, однією з причин цього буде закінчення війни в Україні, - Трамп
20:01
OPINION
Європа більше не американський пиріг. І не російський
20:00
Туреччина
Рютте оголосив дату наступного саміту НАТО
19:41
Трамп і Путін
Трамп відмовився від зустрічі з Путіним у Москві, - NYT
Більше новин
