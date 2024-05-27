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Зʼявилося видавництво, яке випускатиме книжки про Україну англійською

27 травня, 2024 понедiлок
16:55
Культура

В Україні започаткували видавництво Kovyla Publishing, яке працюватиме на іноземну аудиторію і боротиметься із російськими імперськими наративами

Зміст

Про це повідомляє Читомо.

В Україні заснували видавництво англомовних електронних книжок про Україну Kovyla Publishing. Купити їх можна буде на Amazon вже з осені цього року.

Kovyla Publishing запустила команда, яка раніше працювала разом над книжковим фестивалем Book Space - Вікторія Наріжна, Алла Рибіцька, Вікторія Старикова, Стефана Цебренко, Наталя Корнієнко, Анастасія Мільчаковська та Ігор Петровський. 

Kovyla Publishing спеціалізуватиметься на виданні нонфікшн літератури. Своєю метою видавництво обрало донесення реального образу України та українців іноземній авдиторії. 

"Для нас важливо боротися із російськими імперськими наративами й демонструвати суб’єктність та самоцінність українців, говорити зі світом нашим власним голосом. Для цього ми плануємо шукати такі історії, формати й наративи, які допомагатимуть іноземним читачам робити правильні висновки й самостійно, а не за допомогою російських штампів, формувати уявлення про нас – як людей, націю та державу", — зазначили у видавництві. 

Видавництво Kovyla Publishing дебютує зі збірками художніх репортажів Stories from Ukraine – історій звичайних незвичайних українців, різного віку, із різних регіонів та різних соціальних прошарків. До серії увійдуть три видання, розділені за генераційним принципом: Believers (юне покоління), Fighters (дорослі) та Keepers (літні люди).

"Цей поділ покликаний показати, що російсько-українська війна почалася не у 2022 і навіть не у 2014 році, а що це довга історія свідомого намагання знищити українську націю. І що рано чи пізно цю війну Росія таки програє: тому, що українці – винахідливі, сміливі та невтомні, і кожне нове покоління, попри все, тримається за свою ідентичність і готове її відстоювати", — пояснила головна редакторка видавництва Вікторія Наріжна. 

Тексти для серії готують відомі автори і авторки: Олеся Яремчук, Люба Якимчук, Катерина Міхаліцина, Алім Алієв, Остап Сливинський, Лесь Белей, Ірина Славінська та інші. 

Вихід першої серії запланований на 2 жовтня 2024 року. Передзамовити видання за ціною передпродажу можна на сайті Amazon.
 

Теги:
пропаганда
російські фейки
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