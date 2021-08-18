Курс валют: долар і євро дещо здорожчали
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 18 серпня 2021 року на позначці 26,68 грн/$
Про це йдеться у даних НБУ.
Станом на 17 cерпня курс становив 26,65 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 18 серпня встановлено на рівні 31,38 грн/євро. Станом на 17 серпня курс складав 31,36 грн/євро.
На готівковому ринку 18 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,70 продають - по 26,80 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,60 до 26,80 грн/$, продажу - в межах 26,76 - 28,20 грн/$.
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