Курс валют: долар і євро дещо здорожчали

Про це йдеться у даних НБУ.

Станом на 17 cерпня курс становив 26,65 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 18 серпня встановлено на рівні 31,38 грн/євро. Станом на 17 серпня курс складав 31,36 грн/євро.

На готівковому ринку 18 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,70 продають - по 26,80 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,60 до 26,80 грн/$, продажу - в межах 26,76 - 28,20 грн/$.