Курс валют: долар і євро надалі дешевшають
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 29 липня 2021 року на позначці 26,86 грн/$
Про це йдеться в даних НБУ.
Станом на 28 липня курс становив 26,91 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 29 липня встановлено на рівні 31,70 грн/євро. Станом на 28 липня курс складав 31,78 грн/євро.
На готівковому ринку 29 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,90 продають - по 27,05 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,70 до 26,97 грн/$, продажу - в межах 26,50 - 27,95 грн/$.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.82
Купівля 26.82Продаж 27.05
-
EUR
Купівля 31.68Продаж 32.04
- Актуальне
- Важливе