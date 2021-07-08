Курс валют: долар і євро повернулися до зростання

Про це йдеться в даних НБУ.



Станом на 7 липня курс становив 27,25 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 8 липня встановлено на рівні 32,29 грн/євро. Станом на 7 липня курс складав 32,26 грн/євро.



На готівковому ринку 8 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 27,15 продають - по 27,28 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 27 до 27,40 грн/$, продажу - в межах 27,10 - 27,80 грн/$. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb