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Курс валют: долар почав тиждень зі здорожчання

27 вересня, 2021 понедiлок
09:16
Економіка курс долара

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 27 вересня 2021 року на позначці 26,64 грн/$

Про це йдеться у даних НБУ.

Станом на 24 вересня курс становив 26,53 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 27 вересня встановлено на рівні 31,22 грн/євро. Станом на 24 вересня курс складав 31,08 грн/євро.

На готівковому ринку 27 вересня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,70 продають - по 26,93 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,50 до 27 грн/$, продажу - в межах 26,68 - 27,60 грн/$.

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