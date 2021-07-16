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Курс валют: долар продовжує дешевшати

16 липня, 2021 п'ятниця
09:55
Економіка

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 16 липня 2021 року на позначці 27,29 грн/$

Про це йдеться в даних НБУ.

Станом на 15 липня курс становив 27,30 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 16 липня встановлено на рівні 32,24 грн/євро. Станом на 15 липня курс складав 32,25 грн/євро.

На готівковому ринку 16 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 27,22 продають - по 27,30 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 27 до 27,60 грн/$, продажу - в межах 27,23 - 27,85 грн/$.

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