Курс валют: долар продовжує дешевшати

Про це йдеться в даних НБУ.



Станом на 15 липня курс становив 27,30 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 16 липня встановлено на рівні 32,24 грн/євро. Станом на 15 липня курс складав 32,25 грн/євро.



На готівковому ринку 16 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 27,22 продають - по 27,30 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 27 до 27,60 грн/$, продажу - в межах 27,23 - 27,85 грн/$.

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