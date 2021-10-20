Курс валют: долар продовжує дешевшати
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 20 жовтня 2021 року на позначці 26,27 грн/$
Про це свідчать дані НБУ.
Cтаном на 19 жовтня курс становив 26,34 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 20 жовтня встановлено на рівні 30,61 грн/євро. Станом на 19 жовтня курс складав 30,56 грн/євро.
На готівковому ринку 20 жовтня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,30 продають - по 26,50 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,10 до 26,70 грн/$, продажу - в межах 26,35 - 27,30 грн/$.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.2
Купівля 26.2Продаж 26.44
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.73
- Актуальне
- Важливе