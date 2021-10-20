Курс валют: долар продовжує дешевшати

Про це свідчать дані НБУ.



Cтаном на 19 жовтня курс становив 26,34 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 20 жовтня встановлено на рівні 30,61 грн/євро. Станом на 19 жовтня курс складав 30,56 грн/євро.



На готівковому ринку 20 жовтня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,30 продають - по 26,50 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,10 до 26,70 грн/$, продажу - в межах 26,35 - 27,30 грн/$.

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