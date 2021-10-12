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Курс валют: долар продовжує дорожчати

12 жовтня, 2021 вiвторок
09:30

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 12 жовтня 2021 року на позначці 26,36 грн/$

Про це йдеться у даних НБУ.

Cтаном на 11 жовтня курс становив 26,35 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 12 жовтня встановлено на рівні 30,50 грн/євро. Станом на 11 жовтня курс складав 30,48 грн/євро.

На готівковому ринку 12 жовтня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,37 продають - по 26,55 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,20 до 26,70 грн/$, продажу - в межах 26,39 - 27,30 грн/$.

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