Курс валют: долар знизився в ціні

Про це йдеться у даних НБУ.



Станом на 28 вересня курс становив 26,66 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 29 вересня встановлено на рівні 31,03 грн/євро. Станом на 28 вересня курс складав 31,18 грн/євро.



На готівковому ринку 29 вересня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,55 продають - по 26,70 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,57 до 27 грн/$, продажу - в межах 26,61 - 27,60 грн/$.



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