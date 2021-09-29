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Курс валют: долар знизився в ціні

29 вересня, 2021 середа
09:22

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 29 вересня 2021 року на позначці 26,57 грн/$

Про це йдеться у даних НБУ.

Станом на 28 вересня курс становив 26,66 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 29 вересня встановлено на рівні 31,03 грн/євро. Станом на 28 вересня курс складав 31,18 грн/євро.

На готівковому ринку 29 вересня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,55 продають - по 26,70 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,57 до 27 грн/$, продажу - в межах 26,61 - 27,60 грн/$.

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