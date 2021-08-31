Курс валют: долар знову знизився в ціні

Про це йдеться у даних НБУ.

Станом на 30 cерпня курс становив 26,93 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 31 серпня встановлено на рівні 31,70 грн/євро. Станом на 30 серпня курс складав 31,66 грн/євро.

На готівковому ринку 31 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,87 продають - по 27 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,70 до 27,20 грн/$, продажу - в межах 26,80 - 27,20 грн/$.