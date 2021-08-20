Курс валют: євро продовжує дешевшати
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 20 серпня 2021 року на позначці 26,65 грн/$
Про це свідчать дані НБУ.
Станом на 19 cерпня курс становив 26,65 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 20 серпня встановлено на рівні 31,17 грн/євро. Станом на 19 серпня курс складав 31,24 грн/євро.
На готівковому ринку 20 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,75 продають - по 26,90 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,60 до 27,40 грн/$, продажу - в межах 26,74 - 26,95 грн/$.
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