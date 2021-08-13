Курс валют: ціна долара повернулася до зниження на кінець тижня
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 13 серпня 2021 року на позначці 26,76 грн/$
Про це свідчать дані НБУ.
Станом на 12 cерпня курс становив 26,80 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 13 серпня встановлено на рівні 31,42 грн/євро. Станом на 12 серпня курс складав 31,41 грн/євро.
На готівковому ринку 13 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,78 продають - по 26,90 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,60 до 27,85 грн/$, продажу - в межах 26,80 - 27 грн/$.
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