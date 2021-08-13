Курс валют: ціна долара повернулася до зниження на кінець тижня

Про це свідчать дані НБУ.

Станом на 12 cерпня курс становив 26,80 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 13 серпня встановлено на рівні 31,42 грн/євро. Станом на 12 серпня курс складав 31,41 грн/євро.

На готівковому ринку 13 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,78 продають - по 26,90 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,60 до 27,85 грн/$, продажу - в межах 26,80 - 27 грн/$.