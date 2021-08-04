Курс валют: ціна долара припинила падіння

Про це йдеться у даних НБУ.

Станом на 3 cерпня курс становив 26,84 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 4 серпня встановлено на рівні 31,89 грн/євро. Станом на 3 серпня курс складав 31,90 грн/євро.

На готівковому ринку 4 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,90 продають - по 27 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,80 до 27,02 грн/$, продажу - в межах 26,90 - 27,10 грн/$.