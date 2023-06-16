Кваліфікація Євро-2024: розклад матчів і трансляцій 16 червня
Сьогодні, 16 червня, збірна України зіграє проти Північної Македонії у 3-му турі кваліфікаційного раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Наступні дві гри збірна України проведе у кваліфікації Євро-2024. Сьогодні, 16 червня, команда Сергія Реброва зустрінеться у Скоп'є з Північною Македонією, а 19 червня зіграє у словацькій Трнаві проти Мальти.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Північна Македонія - Україна у 3-му турі кваліфікації Євро-2024.
Медіасервіс Megogo та регіональні канали "Суспільного" проведуть відеотрансляцію матчу Північна Македонія - Україна. Стартовий свисток пролунає о 21:45.
Розклад матчів і трансляцій Євро-2024
Євро-2024
Кваліфікація. 3-й тур
16 червня
Група B
21:45 Греція - Ірландія (Трансляція - Megogo)
21:45 Гібралтар - Франція (Megogo)
Група С
21:45 Мальта - Англія (Megogo)
21:45 Північна Македонія - Україна (Megogo та регіональні канали "Суспільного")
Група D
21:45 Уельс - Вірменія (Megogo)
21:45 Латвія - Туреччина (Megogo)
Група H
19:00 Фінляндія - Словенія (Megogo)
21:45 Данія - Північна Ірланндія (Megogo)
21:45 Сан-Марино - Казахстан (Megogo)
Група I
21:45 Андорра - Швейцарія (Megogo)
21:45 Білорусь - Ізраїль
21:45 Косово - Румунія (Megogo)
- 12 червня Україна у товариському матчі зіграла внічию з Німеччиною. Еспресо провів текстовий онлайн гри.
- Під час матчу Німеччина - Україна вболівальники провели флешмоб на знак подяки за надані ЗСУ танки Leopard.
- Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав нічию 3:3 у товариському матчі з Німеччиною гідним результатом.
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