Кваліфікація Євро-2024: розклад матчів і трансляцій 16 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Наступні дві гри збірна України проведе у кваліфікації Євро-2024. Сьогодні, 16 червня, команда Сергія Реброва зустрінеться у Скоп'є з Північною Македонією, а 19 червня зіграє у словацькій Трнаві проти Мальти.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Північна Македонія - Україна у 3-му турі кваліфікації Євро-2024.

Медіасервіс Megogo та регіональні канали "Суспільного" проведуть відеотрансляцію матчу Північна Македонія - Україна. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

Розклад матчів і трансляцій Євро-2024

Євро-2024

Кваліфікація. 3-й тур

16 червня

Група B

21:45 Греція - Ірландія (Трансляція - Megogo)

21:45 Гібралтар - Франція (Megogo)

Група С

21:45 Мальта - Англія (Megogo)

21:45 Північна Македонія - Україна (Megogo та регіональні канали "Суспільного")

Група D

21:45 Уельс - Вірменія (Megogo)

21:45 Латвія - Туреччина (Megogo)

Група H

19:00 Фінляндія - Словенія (Megogo)

21:45 Данія - Північна Ірланндія (Megogo)

21:45 Сан-Марино - Казахстан (Megogo)

Група I

21:45 Андорра - Швейцарія (Megogo)

21:45 Білорусь - Ізраїль

21:45 Косово - Румунія (Megogo)