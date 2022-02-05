"Квартал 95" просить німців не називати їх "російським шоу"

Відповідну заяву сьогодні, 5 лютого 2022 року, оприлюднено офіційним фейсбуком компанії, інформує Еспресо.TV.



"Студія "Квартал 95" була, є й залишиться українською компанією! І ніяких інших варіантів презентації наших проєктів бути не може!" - наголошують актори.



Своїх партнерів у ФРН, фірму-організатора концертів Hamburg – meine Stadt вони просять "терміново" виправити оголошення і вибачитися, оскільки наявна подача яїх як "росіян", на думку "Кварталу 95", є "дискредитацією",



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"У випадку повторення таких ситуацій Студія "Квартал 95" буде скасовувати концерти без попередження прокатника", - підсумовується у зверненні.



При цьому в коментарях до допису користувачі Facebook закидають кварталівцям:



"Якщо говорять російською, то всі думають, що росіяни. Ну, логічно ж".

Виступи "Кварталу 95" як в Україні, так і за кордоном йдуть російською мовою.