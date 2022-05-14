Квін розповіла за якої умови США можуть визнати геноцид українців з боку РФ
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Штати визнають геноцид українців з боку РФ в тому випадку, якщо буде дано відповідне юридичне визначення
Про це вона заявила у ефірі національного телемарафону, передає РБК-Україна.
"Для того, щоб щось назвати геноцидом - є юридична процедура, є суди. Не те що я кажу, що такого не буде, але цьому потрібно дати юридичне визначення", - сказала Квін.
Дипломат нагадала, що президент США Джо Байден назвав скоєні в Україні російськими військовими злочини "дуже схожим на геноцид". Однак, за її словами, Вашингтон поки не хоче робити висновки
"Мені здається, що це повинен бути Міжнародний суд, а також, що за цим рішенням повинні послідувати санкції. Але після тих речей, які ми бачили в Бучі, в міжнародний суд потрібно звернутися", - підсумувала Квін.
- Нагадаємо, парламенти Канади, Литви, Латвії та Естонії вже визначили злочини Росії в Україні геноцидом українців.
- Сенат Чехії 11 травня визнав геноцидом українського народу злочини російської армії в Україні.
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