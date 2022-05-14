Квін розповіла за якої умови США можуть визнати геноцид українців з боку РФ

Про це вона заявила у ефірі національного телемарафону, передає РБК-Україна.

"Для того, щоб щось назвати геноцидом - є юридична процедура, є суди. Не те що я кажу, що такого не буде, але цьому потрібно дати юридичне визначення", - сказала Квін.

Дипломат нагадала, що президент США Джо Байден назвав скоєні в Україні російськими військовими злочини "дуже схожим на геноцид". Однак, за її словами, Вашингтон поки не хоче робити висновки

"Мені здається, що це повинен бути Міжнародний суд, а також, що за цим рішенням повинні послідувати санкції. Але після тих речей, які ми бачили в Бучі, в міжнародний суд потрібно звернутися", - підсумувала Квін.

Нагадаємо, парламенти Канади, Литви, Латвії та Естонії вже визначили злочини Росії в Україні геноцидом українців.

Сенат Чехії 11 травня визнав геноцидом українського народу злочини російської армії в Україні.