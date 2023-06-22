Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Квола реакція світу розв'язує росіянам руки для техногенних катастроф, - офіцер ЗСУ Лапін
Ексклюзив

Квола реакція світу розв'язує росіянам руки для техногенних катастроф, - офіцер ЗСУ Лапін

22 червня, 2023 четвер
22:35
Війна з Росією

Спецпризначенець офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін вважає, що росіян не цікавить скільки українців буде жити в країні, їх цікавить лише наша територія

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Росіяни ніколи не відрізнялися толерантністю щодо існування нашої держави. Вони використовували тактику випаленої землі, коли штурмували міста, знищуючи квартал за кварталом, захоплюючи територію України. Росіян не цікавить скільки українців буде жити в країні, їх цікавить лише територія для задоволення своїх імперських амбіцій", - наголосив Лапін. 

За словами офіцера ЗСУ, квола реакція світу розв'язує росіянам руки для техногенних катастроф.

"Ефект від руйнування дамби Каховської ГЕС росіяни вже побачили, і їх це задовольнило. Сільське господарство, у певних регіонах України, вони вбили. Далі у них в планах є замінована ЗАЕС. На превеликий жаль, квола світова реакція щодо підриву греблі Каховської ГЕС розв'язує росіянам руки для техногенних катастроф, у тому числі і ядерної катастрофи. Ми бачимо, що росіяни йдуть цим шляхом", - підкреслив Лапін. 

  • 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її було повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
  • У ЦНС розповіли, що в тимчасово окупованих Олешках, що на лівобережжі Херсонщини, могло загинути щонайменше 500 людей внаслідок підриву Каховської ГЕС.
  • Станом на 20 червня загинула щонайменше 21 людина на правобережжі Херсонщини.
  • Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, який спричинить викид радіації
Новини
Світ
російська армія
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
Військові новини
ядерна небезпека
геноцид українців
Каховська ГЕС
Читайте також:
Джо Байден
21 червня, 2023 середа
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Китай відреагував
Молодіжна збірна України, Данило Сікан
21 червня, 2023 середа
Молодіжний Євро-2023: який вигляд має таблиця групи збірної України після 1-го туру
російські війська
19 червня, 2023 понедiлок
Війська РФ на Луганщині отримали наказ у разі відступу залишати за собою "випалену" землю, - військовий експерт Коваленко
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.66
    Купівля 36.66
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
22 червня
22:53
Володимир Зеленський
Світ має достатню силу, щоби запобігти катастрофі на ЗАЕС. Треба діяти, - Зеленський
22:35
Книжковий Арсенал-2023
У Києві відкрився 11-й міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал"
22:31
підводний човен Титан
Компанія OceanGate повідомила про загибель всіх пасажирів екскурсійної субмарини до "Титаніка"
21:55
Дуда і Зеленський
Було б найкраще, якби НАТО у Вільнюсі запросило Україну до членства: Дуда про очікування від саміту Альянсу
21:52
Ексклюзив
Вибух в Чонгарі
У росіян залишилась одна дорога через Армянськ, яка з'єднує Крим з окупованою територією України, - військовий аналітик Гетьман
21:49
ПАРЄ
ПАРЄ ухвалила резолюцію про підтримку Формули миру та вступу України до НАТО
21:45
Анджей Дуда
"Я хочу, щоб це були відносини між країнами, які є членами ЄС та НАТО", - Дуда про Україну та Польщу після війни
21:05
олімпіада 2024
"Навіть під нейтральним прапором": ПАРЄ ухвалила резолюцію про недопуск РФ та Білорусі до Олімпійських ігор-2024
21:03
Анжеліка Терлюга
Терлюга здобула золото у карате. Як Україна виступає 22 червня на Європейських іграх-2023
20:52
Зустріч Байдена і Моді у США
Байден зустрівся з прем'єром Індії Моді: говорили про мир в Україні та позбавлення залежності Нью-Делі від РФ
20:28
Зеленський звільнив посла України в Білорусі
20:04
окупанти
На тимчасово окупованій Херсонщині помічено спалахи вірусного гепатиту, але росіяни намагаються приховати це, - Генштаб
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Сортувальник диктаторів
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 484-го дня війни: бавовна на Чонгарському мосту, а  закон про заборону імпорту книжок із РФ і Білорусі уже підписано
19:43
"Памаґітє! У нас три 300-х!": СБУ показала ураження окупантів дроном і їхню перехоплену розмову
19:29
Огляд
ЗРК NASAMS
У чому відмінність між NASAMS і Patriot та як ці системи працюють в Україні
19:23
Денис Шмигаль та Ріші Сунак (праворуч)
На конференції з відбудови України у Лондоні зібрано близько $60 млрд ,- ЗМІ
18:55
Ексклюзив
Девід Саттер
Корупція всередині країни може зіграти проти українських військових, - американський журналіст Девід Саттер
18:49
на фото: Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА
Підозрюваному у справі закритого під час обстрілу укриття Ткачуку оголосили ще одну підозру
18:46
діти, війна
ООН внесла Росію у список ганьби за злочини щодо українських дітей
18:44
"Відвоювати більше, ніж територію": TIME присвятив обкладинку плану Зеленського перемогти Путіна
18:30
міна, розмінування
Швейцарія надасть Україні понад €1,2 млн на вишкіл та обладнання для розмінування
18:07
"Зосередилися на змісті рішення НАТО": Кулеба обговорив зі Столтенбергом перспективи вступу України в Альянс
18:02
OPINION
Мирослав Гай
Росіяни не знають, що робити
17:26
Джейк Салліван
Радник Байдена проведе в Данії зустріч з ключовими країнами, які не засудили війну РФ, - FT
17:10
Партнерський матеріал
Народ, який не боявся експериментувати: як Роттердам перетворився на портове місто світового рівня
17:08
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МОЗ дало поради українцям, що робити в разі радіаційної небезпеки
16:58
каное, Людмила Лузан
Україна здобула перше золото на Європейських Іграх-2023 у веслуванні на каное-двійці
16:55
Снаряди 155-мм США
Західні оборонні компанії зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але після війни, – Reuters
16:38
Дмитро Лубінець
Прийнявши наших полонених, Угорщина підіграє роспропаганді і готує ІПСО проти України, - Лубінець
16:31
Ексклюзив
ЗАЕС
Влада має надати українцям чіткі інструкції на випадок теракту на ЗАЕС, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
16:03
зерновий коридор
МЗС: Україна на 99,9% впевнена, що в липні РФ вийде з чорноморської зернової угоди
16:03
Оновлено
вибух у житловому будинку в Києві
У Києві вибухнув газ у багатоповерхівці: загинули 3 людини, 8 постраждали
16:03
OPINION
Віктор Каспрук
Контрнаступ ЗСУ загрожує безпосередньо Путіну
16:02
Марк Цукерберг
"Надішліть мені адресу": Цукерберг прийняв виклик Маска побитися в клітці
15:37
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що РФ розглядає сценарій теракту на ЗАЕС. У Кремлі відреагували
15:34
українські полонені
Цькування собаками, побиття, погана їжа: звільнені з РФ полонені розповіли про умови і місця утримання
15:32
У Білорусі впав ударний гелікоптер Мі-24, який може належати РФ
15:20
Червоний Хрест
"Конфіденційна інформація": Червоний Хрест відмовився назвати кількість українських військовополонених, яких відвідав
15:05
путін та шойгу
Шойгу заявив, що РФ створить резервну армію до кінця червня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV