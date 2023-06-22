Квола реакція світу розв'язує росіянам руки для техногенних катастроф, - офіцер ЗСУ Лапін
Спецпризначенець офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін вважає, що росіян не цікавить скільки українців буде жити в країні, їх цікавить лише наша територія
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Росіяни ніколи не відрізнялися толерантністю щодо існування нашої держави. Вони використовували тактику випаленої землі, коли штурмували міста, знищуючи квартал за кварталом, захоплюючи територію України. Росіян не цікавить скільки українців буде жити в країні, їх цікавить лише територія для задоволення своїх імперських амбіцій", - наголосив Лапін.
За словами офіцера ЗСУ, квола реакція світу розв'язує росіянам руки для техногенних катастроф.
"Ефект від руйнування дамби Каховської ГЕС росіяни вже побачили, і їх це задовольнило. Сільське господарство, у певних регіонах України, вони вбили. Далі у них в планах є замінована ЗАЕС. На превеликий жаль, квола світова реакція щодо підриву греблі Каховської ГЕС розв'язує росіянам руки для техногенних катастроф, у тому числі і ядерної катастрофи. Ми бачимо, що росіяни йдуть цим шляхом", - підкреслив Лапін.
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