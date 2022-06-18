Лабораторія, в якій створили великий адронний колайдер, розірве співпрацю з росіянами та білорусами
Найбільша у світі лабораторія фізики високих енергій припинить співпрацю з Росією та Білоруссю. Йдеться про Європейську організацію з ядерних досліджень (CERN), розміщену в швейцарській Женеві
Про це повідомляє "Голос Америки".Наукова лабораторія, де знаходиться найбільший в світі прискорювач атомних частинок, заявила, що планує припинити будь-яку співпрацю з Росією та Білоруссю через їхню роль у війні в Україні.
Відповідну ухвалу прийняла керуюча рада CERN, яка підтвердила березневе рішення про призупинення співпраці з двома країнами через агресію проти України.
"Вчорашнє рішення ради підтверджує рішучий осуд вторгнення в Україну Російської Федерації за сприяння Білорусі", – заявила генеральний директор CERN Фабіола Джанотті.
Наукова організація повідомила, що не підписуватиме нових угод про співпрацю з Білоруссю та Росією у 2024 році, коли діючі договори закінчаться. Такі угоди зазвичай діють п’ять років і поновлюються, якщо одна або обидві сторони не повідомили про намір їх розірвати заздалегідь.
"Для Європейської організації ядерних досліджень це рішення далось нелегко, тому що майже 7% з приблизно 18 000 її дослідників з усього світу були пов’язані з російськими установами до початку війни", – пише "Голос Америки".
Саме в CERN розміщений великий адронний колайдер – найбільший і найпотужніший у світі прискорювач елементарних частинок. Фінансування та розробку проєкту здійснюють понад 10 тисяч науковців та інженерів, представників різних університетів і лабораторій з понад 100 країн світу. Зараз великий адронний колайдер CERN готується до третього запуску, який повинен відбутись ще цього літа.
- Нагадаємо, 26 травня компанія Google повідомила, що відключає російські компанії від своїх серверів.
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