Лабораторія, в якій створили великий адронний колайдер, розірве співпрацю з росіянами та білорусами

Про це повідомляє "Голос Америки".

Наукова лабораторія, де знаходиться найбільший в світі прискорювач атомних частинок, заявила, що планує припинити будь-яку співпрацю з Росією та Білоруссю через їхню роль у війні в Україні.

Відповідну ухвалу прийняла керуюча рада CERN, яка підтвердила березневе рішення про призупинення співпраці з двома країнами через агресію проти України.

"Вчорашнє рішення ради підтверджує рішучий осуд вторгнення в Україну Російської Федерації за сприяння Білорусі", – заявила генеральний директор CERN Фабіола Джанотті.

Наукова організація повідомила, що не підписуватиме нових угод про співпрацю з Білоруссю та Росією у 2024 році, коли діючі договори закінчаться. Такі угоди зазвичай діють п’ять років і поновлюються, якщо одна або обидві сторони не повідомили про намір їх розірвати заздалегідь.

"Для Європейської організації ядерних досліджень це рішення далось нелегко, тому що майже 7% з приблизно 18 000 її дослідників з усього світу були пов’язані з російськими установами до початку війни", – пише "Голос Америки".

Саме в CERN розміщений великий адронний колайдер – найбільший і найпотужніший у світі прискорювач елементарних частинок. Фінансування та розробку проєкту здійснюють понад 10 тисяч науковців та інженерів, представників різних університетів і лабораторій з понад 100 країн світу. Зараз великий адронний колайдер CERN готується до третього запуску, який повинен відбутись ще цього літа.