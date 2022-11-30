Ладижинська ТЕС досі зупинена, без тепла залишаються 18 тис. мешканців Вінничини, - ОВА
18 тисяч населення Вінниччини залишаються без опалення через зупинку Ладижинської ТЕС унаслідок обстрілів 23 листопада
Про це у Telegram повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"Після ракетних ударів 23 листопада Ладижинська ТЕС зупинена. Це було єдине підприємство, яке надавало тепло у Ладижин", - заявив він.
За словами Борзова, ДСНС розгортає у місті пункти обігріву. А тим часом військова адміністрація шукає можливості якнайшвидше забезпечити теплом жителів Ладижина, зокрема, вирішує технічні питання щодо нової котельні. За словами Борзова, гроші на це є, але питання в термінах виготовлення специфічних агрегатів.
- Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла, води, тепла та зв'язку.
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