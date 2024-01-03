Латвія надасть притулок громадянину Росії, який воював на боці України

Про це повідомляє Delfi.

У серпні 2023 рку Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) відмовило йому у наданні притулку.

З проханням надати статус біженця чи альтернативний статус чоловік звернувся у 2022 році.

Зазначається, що він народився в Латвії, але з 1997 року жив в Україні, де, за його словами, йому не вдавалося отримати громадянство. У 2014 році чоловік вступив добровольцем до батальйону "Донбас", а на фронті провів півтора місяця, де отримав контузію, травму хребта та коліна. Свою участь у бойових діях він не розголошував, побоюючись, що це стане відомо російським спецслужбам.

Після цього чоловік намагався отримати громадянство України, проте йому запропонували поїхати до російського консульського відділу до окупованого Криму, щоб залагодити всі формальності з Росією. Повідомляється, що чоловік боявся за своє життя, тому до Криму не поїхав.

Через обстріл його особисті речі, у тому числі паспорт громадянина РФ, згоріли. У 2021 році він став збирати документи на набуття статусу біженця в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік разом із дружиною та дітьми через Польщу виїхав до Латвії та спробував отримати притулок. У серпні PMLP йому відмовило, оскільки не змогло отримати докази, що він був у складі добровольчого корпусу, а також того, що в Росії він оголошений у розшук.

Не погодившись із рішенням PMLP, чоловік звернувся до суду, де він запевнив, що він був членом "Правого сектора" й не має бажання підтримувати будь-які зв'язки з Росією.