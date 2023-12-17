У Росії заявили про стрілецький бій із ЗСУ на кордоні із Бєлгородською областю
У неділю, 17 листопада, українські військові нібито обстріляли село на кордоні з Бєлгородською областю. Місцева влада заявляє про стрілецькі бої
Про це йдеться у Telegram-каналі губернатора Бєлгородської області "Настоящій Гладков"
У повідомленні йдеться про те, що село Теребрено Красноярузького району нібито опинилось під обстрілами українських військових.
"За попередньою інформацією, на кордоні села йде стрілецький бій із противником. Усі профільні відомства тримають ситуацію на контролі" - зазначив Гладков.
Зокрема, у Росії заявили про пошкодження ліній електропередач в кількох селах, додавши. що аварійні та оперативні служби розпочнуть ліквідацію наслідків після узгодження з міністерством оборони РФ.
-
Уночі та вранці неділі, 17 грудня, територію Росію начебто атакували 35 БПЛА. Джерела в українських спецслужбах заявили, що дрони атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, внаслідок чого є пошкодження.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.05 Купівля 37.05Продаж 37.64
- EUR Купівля 40.26Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе