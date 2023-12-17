У Росії заявили про стрілецький бій із ЗСУ на кордоні із Бєлгородською областю

Про це йдеться у Telegram-каналі губернатора Бєлгородської області "Настоящій Гладков"

У повідомленні йдеться про те, що село Теребрено Красноярузького району нібито опинилось під обстрілами українських військових.

"За попередньою інформацією, на кордоні села йде стрілецький бій із противником. Усі профільні відомства тримають ситуацію на контролі" - зазначив Гладков.

Зокрема, у Росії заявили про пошкодження ліній електропередач в кількох селах, додавши. що аварійні та оперативні служби розпочнуть ліквідацію наслідків після узгодження з міністерством оборони РФ.