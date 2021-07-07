Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Латвія не видаватиме Білорусі екскандидата в президенти Цепкала

Латвія не видаватиме Білорусі екскандидата в президенти Цепкала

7 липня, 2021 середа
23:03

Латвія відмовилась видавати Білорусі екскандидата на посаду президента Валерія Цепкала

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на речницю генпрокуратури Латвії Айгу Ейдуку.

Рішення прийняте у кінці червня, причини відмови не уточнили.

У Білорусі Цепкала хочуть судити у справі про отримання хабаря

Він - колишній керівник "Парку високих технологій". Цепкало висунув кандидатуру на вибори президента навесні 2020 року. Ініціативна група з його висунення зібрала понад 200 тисяч підписів на його підтримку. ЦВК Білорусі визнав менш ніж 80 тисяч підписів, і 14 липня йому відмовили в реєстрації кандидатом в президенти.

  • 6 липня Верховний суд Білорусі виніс вирок політв'язню та колишньому кандидату в президенти Білорусі Віктору Бабарику - 14 років тюрми.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Білорусь
Латвія
екстрадиція
Валерій Цепкало
протести у Білорусі
Читайте також:
Наталка Діденко
6 липня, 2021 вiвторок
Україна стане місцем баталій циклону та антициклону, - Наталка Діденко про погоду на Івана Купала
Зеленський
7 липня, 2021 середа
Від Зеленського у Вільнюсі чекали конкретики щодо вступу до НАТО і ЄС, а він пропонує провести Євробаскет, - литовський журналіст
5 липня, 2021 понедiлок
"Народилася в Україні і є українкою": лідерка "Голосу" Рудик тричі ухилилася від питання про наявність громадянства США
Київ
+28
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.13
    Купівля 27.13
    Продаж 27.38
  • EUR
    Купівля 32.02
    Продаж 32.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
8 липня
00:36
Англія - Данія
Англія перемогла Данію та стала другим фіналістом Євро-2020
00:36
Англія - Данія
Англія - Данія 2:1: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2020
2021, середа
7 липня
23:06
"Україна виконала всі зобов'язання, Росія не виконала нічого": Резніков розповів НАТО про саботаж росіянами врегулювання війни
22:53
Владислав Єсипенко
США вимагають звільнити заарештованого окупантами у Криму журналіста Єсипенка
22:48
П'єр Гінкепі
19-річний захисник збірної Еквадору може перейти в "Шахтар"
22:36
В'язниця Ізоляція у Донецьку
Офіс генпрокурора заочно оголосив підозру двом керівникам донецької в'язниці окупантів "Ізоляція"
22:18
Славомір Новак
Ексочільнику Укравтодору Новаку в Польщі висунули нові обвинувачення
22:07
Зловживання ДТЕК можуть призвести до проблем Енергоатому, а відтак і повпливати на ціну електроенергії для населення, — Бабій
22:07
Греція з 8 липня відновить карантинні обмеження для барів та нічних клубів
22:02
Єврокомісія погрожує обмеженнями, якщо Угорщина не скасує закон про "пропаганду ЛГБТ"
21:46
ВООЗ
ВООЗ закликала країни бути "особливо обережними" при скасуванні карантинних обмежень
21:42
Дерек Чісора
Чісора звинуватив суддів у своїй поразці Усику
21:31
Укрзалізниця розглядає можливість підвищення тарифів на вантажні перевезення
21:27
Марта Костюк
Українська тенісистка поділилась звабливою світлиною в Instagram
21:23
Дональд Трамп
Трамп заявив, що подав позов проти Facebook та Twitter через блокування його профілів
21:08
хакер
Збій у роботі сайтів Офісу президента та інших держструктур стався через мережеві атаки, - Держспецзв‘язку
20:55
"Ні моралі, ні совісті. Робитимуть, що хочуть": голова журі Каннського фестивалю назвав Путіна і Трампа "гангстерами, які правлять світом"
20:49
збірна Англії
Англія - Данія: склади команд на півфінал Євро-2020
20:47
ВООЗ
ВООЗ закликала країни відтермінувати вакцинацію дітей
20:45
Фран Соль
"Динамо" позбулось непотрібного вихованця "Реалу"
20:33
Кулеба запропонував Данії взаємно визнати COVID-паспорти
20:30
Сімоне Індзагі
Новий тренер "Інтера" назвав свою мету в клубі
20:20
Естонія висилає російського дипломата у відповідь на затримання та висилку Росією естонського консула
20:20
У Кирилівці від удару електрострумом загинув співробітник водного атракціону
20:05
"Не навчання, а провокації": міністр оборони Німеччини заявила, що РФ від військових маневрів може швидко перейти до "серйозного сценарію"
20:03
Таміла Ташева
В окупованому Криму близько п'яти об'єктів мають матеріали для виготовлення ядерної зброї, - заступниця представника президента
19:59
Рауль Ріанчо
Екстренер України та "Динамо" заявив про бажання очолити збірну Росії
19:34
Вадим Лях
Мера Слов'янська Ляха мобілізували до ЗСУ, - голова ОДА
19:34
Смілянський
"Я помилився": Смілянський про "зарплати понад $1000" у листонош Укрпошти
19:33
Мінсоцполітики попередило про можливі затримки у виплатах субсидій
19:32
Денис Гармаш
"Динамо" несподівано зіграло внічию проти "Люцерну" в товариському матчі
19:21
Україна та ОБСЄ закликали Росію прискорити обмін полоненими
18:51
В Україні з 15 липня почнуть діяти групи підтримки для батьків, які втратили дитину
18:47
Мартін Моїз
На Гаїті заявили про смерть дружини президента Моїза від поранень, у посольстві спростували
18:44
На Херсонщині правоохоронці викрили схему незаконного заволодіння земельними ділянками рекреаційного призначення
18:34
Андрій Таран
За підтримки Британії та США: Таран пообіцяв Україні "москітний" флот не пізніше 2022 року
18:31
коронавірус
В Україні є загроза поширення штаму коронавірусу “Дельта”, - МОЗ
18:28
Інфографіка
Гаррі Кейн
Англія - Данія: букмекери спрогнозували, хто стане другим фіналістом Євро-2020
18:12
В районі ООС провели навчання танкових резервів
Окупанти обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї українські позиції поблизу Пісків
18:12
діти героїв
Уряд призначив соціальну стипендію дітям померлих учасників Революції Гідності
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV