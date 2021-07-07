Латвія не видаватиме Білорусі екскандидата в президенти Цепкала

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на речницю генпрокуратури Латвії Айгу Ейдуку.



Рішення прийняте у кінці червня, причини відмови не уточнили.

У Білорусі Цепкала хочуть судити у справі про отримання хабаря



Він - колишній керівник "Парку високих технологій". Цепкало висунув кандидатуру на вибори президента навесні 2020 року. Ініціативна група з його висунення зібрала понад 200 тисяч підписів на його підтримку. ЦВК Білорусі визнав менш ніж 80 тисяч підписів, і 14 липня йому відмовили в реєстрації кандидатом в президенти.

6 липня Верховний суд Білорусі виніс вирок політв'язню та колишньому кандидату в президенти Білорусі Віктору Бабарику - 14 років тюрми.