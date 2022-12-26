Латвія планує закупити ракетні комплекси берегової оборони NSM у 2023 році
Латвія готується придбати протикорабельні ракетні комплекси Naval Strike Missile (NSM), виробником яких є норвезька Kongsberg Defence & Aerospace
Про плани міноборони Латвії підписати договір про придбання систем повідомив речник оборонного відомства Каспар Галкін, пише Delfi.
Підписання контракту на закупівлю планується у 2023 році. Переговори із США про закупівлю тривають з вересня, каже речник міноборони.
Наразі NSM є на озброєнні у США, Норвегії, Німеччини, Британії, Іспанії, Румунії, Польщі, Канади та Австралії. Дальність ракети сягає 185 км, комплекс може застосовуватися як берегова батарея, встановлюватися на колісну основу або на палубі корабля.
Також готують закупівлю і шести комплексів HIMARS, але орієнтовних термінів укладення договору поки не називають.
- На початку грудня міноборони Латвійської Республіки повідомило про посилення військової присутності США: американських солдатів та військову техніку планували розмістити у Латвії на ротаційній основі.
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