Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Латвія відновила обмежений прийом візових заяв від громадян РФ 

Латвія відновила обмежений прийом візових заяв від громадян РФ 

3 липня, 2023 понедiлок
20:33
Світ Латвія

Міністерство закордонних справ Латвії з 4 липня відновлює обмежений прийом візових заяв від громадян Росії в дипломатичних і консульських установах країни за кордоном

Про це повідомили на сайті МЗС Латвії.

Починаючи з 4 липня заявки на отримання візи від таких категорій громадян РФ: членів сімей (подружжя, батьків, бабусь і дідусів, дітей, онуків та людей, які перебувають на утриманні) громадян Латвії, членів сімей громадян Європейського Союзу, Європейської економічної зони або Швейцарської Конфедерації. Також заявки можуть подавати ті, чий в’їзд відбувається з гуманітарних міркувань, наприклад, причиною є серйозна хвороба родича, відвідування похорону або ж існує загроза безпеці чи життю.

Кожну заявку на отримання візи розглядатимуть окремо, і заявник муситиме надати документальне підтвердження належності до будь-якої з перерахованих вище категорій.

  • Раніше на тлі заколоту Пригожина Латвія припинила прийом візових заяв від громадян Росії, а також посилила охорону кордону з РФ

Заколот Пригожина: подробиці, коментарі, наслідки

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, в якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Росія
Литва
Читайте також:
Молодіжна збірна України, Україна U21
3 липня, 2023 понедiлок
Україна перемогла Францію в чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 та вийшла на Олімпіаду
Каховська ГЕС, підтоплення
3 липня, 2023 понедiлок
Наслідки руйнування Каховської ГЕС можуть спровокувати епідемію на ТОТ півдня України
2 липня, 2023 неділя
Військовим РФ заборонили узгоджувати місця своєї дислокації з колаборантами з окупаційних адміністрацій
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.45
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
3 липня
21:13
Під час ранкового обстрілу росіяни влучили по будівлі СБУ в Сумах
21:02
МВФ
Україна отримала транш від Міжнародного валютного фонду - $890 млн
20:59
Олександр Сирський (ліворуч)
Сили оборони просунулися на флангах на Бахмутському напрямку, – Сирський
20:14
Володимир Зеленський
Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії через ситуацію з Саакашвілі
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 495 дня війни: морпіхи збили ворожий гелікоптер з протитанкового комплексу, а в Гаазі створили спецофіс для розслідування злочинів РФ в Україні
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Дацюк, ідентичності та наша перемога
19:53
на фото: ЗСУ
РФ почала переміщувати підрозділи своїх військ, які готували на полігонах у Білорусі, - Генштаб
19:44
Софія Федина
Софія Федина після суду щодо Алєксєєва: це не має нічого спільного із законністю та правосуддям
19:36
Херсонська область
Росіяни обстріляли Кіндійку на Херсонщині: поранено подружжя
19:13
ПВК "Вагнер"
Російські ЗМІ опублікували фото з місця ймовірного табору вагнерівців у Білорусі
18:53
демонтаж драмтеатру
Музеї, галереї, театри та філармонії: РФ зруйнувала в Україні 1582 об'єкти культурної інфраструктури
18:39
Російські ракети і закриття портів: що змінилось для компанії Ferrexpo після лютого 2022 року, - Daily Mail
18:33
Оновлено
Суми
Росіяни вдарили по двох багатоповерхівках у Сумах: 19 поранених, 2 загиблих
18:28
грузія
МЗС Грузії викликало тимчасового повіреного України через санкції
18:27
Зеленський
Зеленський ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі в саміті НАТО, - ОПУ
18:18
Уражені "Росатомом"
Росатом припинив свою діяльність в Чехії
18:17
Роб Бауер
У НАТО порівняли український контрнаступ з висадкою союзників у Нормандії
18:16
Марго Роббі
У В'єтнамі заборонили фільм "Барбі" через кадри з картою зі спірними територіями в Південнокитайському морі
18:10
Сергій Алєксєєв
Суд відправив нардепа Алєксєєва під варту на 60 діб
18:07
OPINION
Лариса Волошина
Не бійтеся озвучувати власні цілі
18:04
діти
Здають дітей на органи: росіяни на ТОТ поширюють черговий фейк про Україну
17:52
Львівська політехніка
До QS World University Rankings 2024 увійшли 11 українських університетів
17:49
Оновлено
Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA)
У Гаазі відкрили офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну
17:37
"Я сильний зсередини": Саакашвілі показав свій тяжкий фізичний стан під час судового засідання
17:37
ЗСУ війна проти РФ
ЗСУ за тиждень знищили 22 російські ЗРК і 19 складів боєприпасів
17:13
оборонно-промислового комплекс
Національні оборонні підприємства закликають прем'єра зупинити зрив закупівель для потреб української армії
17:11
танк Leopard 1
Танки Leopard 1 від Німеччини та Данії надійдуть в Україну найближчими тижнями, – Пісторіус
16:59
В Україні ліквідували командира російського спецзагону "Ахмат"
16:46
ядерна зброя рф ракета
У міноборони Польщі оцінили ймовірність застосування Росією ядерної зброї
16:38
Андрій П'ятов
"Шахтар" оголосив, що П'ятов завершив виступи за клуб
16:21
Нескорена нація: у Києві презентували фотовиставку, присвячену Збройним Силам
16:18
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Запорізьку АЕС уперше за 4 місяці підключили до резервної ЛЕП: у МАГАТЕ прокоментували
16:05
окупанти
На Херсонщині окупанти облаштували у дитячому інтернаті шпиталь
16:02
Крим
Окупаційна влада Криму подала "позов" до України із вимогою відшкодувати 152 млрд руб через "водну блокаду півострова"
16:01
OPINION
Володимир Гевко
Героїзм став найціннішою валютою, якою торгують моральні перекупники
15:50
водопостачання вода
Покрова знову з водою: ситуація на Дніпропетровщині майже через місяць після підриву Каховської ГЕС
15:45
багатоповерхівка, забудова, будівництво
Нацбанк повідомив про суттєве покращення ділової активності в будівельному секторі
15:40
Олексій Резніков
Підприємців, які пройшли півтора року жаху московської навали, може "перемогти" аудит, - Резніков про спроби "заборонити" прибуток бізнесів
15:26
Відкрито збір на нічні Мавіки для ЗСУ
15:23
Часів Яр, школа, обстріл, Донеччина
Швейцарія надасть $6,1 млн на ремонт і реконструкцію близько 30 шкіл в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV