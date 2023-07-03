Про це повідомили на сайті МЗС Латвії.

Починаючи з 4 липня заявки на отримання візи від таких категорій громадян РФ: членів сімей (подружжя, батьків, бабусь і дідусів, дітей, онуків та людей, які перебувають на утриманні) громадян Латвії, членів сімей громадян Європейського Союзу, Європейської економічної зони або Швейцарської Конфедерації. Також заявки можуть подавати ті, чий в’їзд відбувається з гуманітарних міркувань, наприклад, причиною є серйозна хвороба родича, відвідування похорону або ж існує загроза безпеці чи життю.

Кожну заявку на отримання візи розглядатимуть окремо, і заявник муситиме надати документальне підтвердження належності до будь-якої з перерахованих вище категорій.

Раніше на тлі заколоту Пригожина Латвія припинила прийом візових заяв від громадян Росії, а також посилила охорону кордону з РФ

Заколот Пригожина: подробиці, коментарі, наслідки

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, в якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.