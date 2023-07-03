Латвія відновила обмежений прийом візових заяв від громадян РФ
Міністерство закордонних справ Латвії з 4 липня відновлює обмежений прийом візових заяв від громадян Росії в дипломатичних і консульських установах країни за кордоном
Про це повідомили на сайті МЗС Латвії.
Починаючи з 4 липня заявки на отримання візи від таких категорій громадян РФ: членів сімей (подружжя, батьків, бабусь і дідусів, дітей, онуків та людей, які перебувають на утриманні) громадян Латвії, членів сімей громадян Європейського Союзу, Європейської економічної зони або Швейцарської Конфедерації. Також заявки можуть подавати ті, чий в’їзд відбувається з гуманітарних міркувань, наприклад, причиною є серйозна хвороба родича, відвідування похорону або ж існує загроза безпеці чи життю.
Кожну заявку на отримання візи розглядатимуть окремо, і заявник муситиме надати документальне підтвердження належності до будь-якої з перерахованих вище категорій.
- Раніше на тлі заколоту Пригожина Латвія припинила прийом візових заяв від громадян Росії, а також посилила охорону кордону з РФ
Заколот Пригожина: подробиці, коментарі, наслідки
23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.
Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, в якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.
Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.
26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.
27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин.
Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.
29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.
Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.
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