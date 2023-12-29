Латвія заблокувала всі сайти, пов'язані з Яндексом

Про це пише Delfi із посиланням на голову NEPLP Івара Аболіньша.

За його словами, у майбутньому в Латвії буде закрито доступ і до Yandex Music, яка надає безкоштовний доступ до подкастів та аналогічного контенту, який створюється в Росії підсанкціонованими особами.

NEPLP liedz pieeju vietnei Yandex Music pic.twitter.com/Do7o4gc7S7 — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) December 28, 2023