Латвія заблокувала всі сайти, пов'язані з Яндексом
Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії закрила доступ до всіх сайтів, які можуть бути пов'язані із російським інтернет-порталом "Яндекс"
Про це пише Delfi із посиланням на голову NEPLP Івара Аболіньша.
За його словами, у майбутньому в Латвії буде закрито доступ і до Yandex Music, яка надає безкоштовний доступ до подкастів та аналогічного контенту, який створюється в Росії підсанкціонованими особами.
- Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує долучити до списку кандидатів на міжнародні та українські санкції низку дочірніх компаній Яндекс: серед них як внутрішньоросійські, так і міжнародні сервіси.
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