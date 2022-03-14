Латвійський депутат склав мандат і хоче стати добровольцем в Україні

Як пише LSM, це пов'язано з його рішенням відправитися захищати Україну добровольцем, передає Еспресо. TV.

"Ми говоримо: Україна зараз бореться не лише за свою свободу, а й за нашу, зокрема, Латвії та Євросоюзу. Я вважаю, наш обов'язок зробити все можливе, щоб сприяти нашій загальній перемозі", - сказав Юріс Юрашс.

Місце Юраша в Сеймі може зайняти Єва Акуратера. За словами міністра юстиції Яніса Борданса, вона вже погодилася працювати у парламенті.



Додамо, що сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають День українського добровольця.

Нагадаємо, Бенедикт Камбербетч планує прийняти українських біженців

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