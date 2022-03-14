Латвійський депутат склав мандат і хоче стати добровольцем в Україні
Голова Юридичної комісії Сейму Латвії, член партії "Консервативні" Юріс Юрашс направив до парламентської Канцелярії заяву про складання депутатського мандату.
Як пише LSM, це пов'язано з його рішенням відправитися захищати Україну добровольцем, передає Еспресо. TV.
"Ми говоримо: Україна зараз бореться не лише за свою свободу, а й за нашу, зокрема, Латвії та Євросоюзу. Я вважаю, наш обов'язок зробити все можливе, щоб сприяти нашій загальній перемозі", - сказав Юріс Юрашс.
Місце Юраша в Сеймі може зайняти Єва Акуратера. За словами міністра юстиції Яніса Борданса, вона вже погодилася працювати у парламенті.
Додамо, що сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають День українського добровольця.
- Нагадаємо, Бенедикт Камбербетч планує прийняти українських біженців
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.05
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе