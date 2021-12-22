"Лавров - Містер Ніхто": коли адміністрації Байдена і Путіна почали спілкуватись напряму, то МЗС Росії викинули на смітник, - Безсмертний

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Я б аналізував висловлювання Лаврова (щодо провокацій України, - ред) в порівнянні з тими словами, які звучали з вуст Рябкова, "гарантії щодо безпеки", які названі ультиматутмом. Так от, коли Рябков презентував гарантії, з нього сипались патрони, снаряди, зброя. Сьогодні і вчора Лавров вже бубнів, розуміючи, що треба відступати назад", - сказав Безсмертний.



Дипломат пояснив, що поняття "військово-технічна реакція" не означає застосування зброї.



"З того моменту, коли в діалог вступив (помічник президента РФ, - ред.) Ушаков з (радником президента США, - ред.) Салліваном, МЗС РФ у цій справі просто викинули на смітник. Я б радив Україні знати про це, але не рефлексувати на слова Лаврова. У цій справі він ніхто, його так і треба назвивати "Містер Ніхто", - підсумував він.

Нагадаємо, Держдеп США звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу в брехні щодо підготовки американцями провокації на Донеччині.

У МЗС України спростували заяви Шойгу про перебування на Донбасі бійців ПВК США, які нібито готують провокації "з хімічними компонентами". Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив про "агресивні настрої" України та пригрозив військовою відповіддю на "провокації"