Про це він розповів 7 грудня під час виступу на форумі в Москві.

За словами Лаврова, інцидент, який його обурив, стався під час саміту Ради голів МЗС Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) минулого року.

"Вибачте мені за подробиці, там (у Швеції - ред.) я в перерві засідання запитав, де туалет. Мені показали двері з літерами WC. Я запитав: "А це для дам чи для джентльменів?". Мені сказали: "У нас усе спільне". Я не повірив, але це дійсно було так. Ви не уявляєте, наскільки це не по-людськи, просто не по-людськи", - поскаржився російський міністр.

При цьому він не уточнив, чи наважився відвідати спільну для чоловіків і жінок вбиральню.

З 11 квітня американці можуть отримувати паспорти з відміткою "X" в графі гендерної ідентичності особистості.

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