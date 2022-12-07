Лавров поскаржився на спільну для чоловіків і жінок вбиральню у Швеції: "Це не по-людськи"
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров пригадав, як йому запропонували відвідати спільну для чоловіків і жінок вбиральню у Швеції
Про це він розповів 7 грудня під час виступу на форумі в Москві.
За словами Лаврова, інцидент, який його обурив, стався під час саміту Ради голів МЗС Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) минулого року.
"Вибачте мені за подробиці, там (у Швеції - ред.) я в перерві засідання запитав, де туалет. Мені показали двері з літерами WC. Я запитав: "А це для дам чи для джентльменів?". Мені сказали: "У нас усе спільне". Я не повірив, але це дійсно було так. Ви не уявляєте, наскільки це не по-людськи, просто не по-людськи", - поскаржився російський міністр.
При цьому він не уточнив, чи наважився відвідати спільну для чоловіків і жінок вбиральню.
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