Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Перше, що зробив Путін в лютому, втягнув все керівництво Росії в злочини проти України. Зробив їх спільними злочинцями. І тепер вже нічим не прикриєшся. Ті російські дипломати, які зіскочили в перші дні війни, змогли залишити себе на майбутнє. Всі інші ж втягнулись в цю ганебну війну. Щоб вони там не думали, вони сприяють російській агресії проти України", - пояснив Чалий.

Дипломат наголосив, що за злочини в Україні має відповідати все вище керівництво Росії.

"Все керівництво Росії є співучасниками злочинів путінського режиму. Головний співучасник - Лавров. В Росії є різні дипломати. Однак, якщо говорити про спадкоємця Ріббентропа, то він не змінився. Можливо, раніше Лавров якось прикривав своє нутро, але зараз воно полізло нагору. В нього все на обличчі написано. Проте зараз вже Лавров намагається зіскочити. Він шукає можливості якось зіскочити раніше, але Путін його не відпускає. Він шукає шляхи, щоб позбутись своєї посади. Адже чудово памʼятає про долю Ріббентропа”, - додав він.

20 липня Сергій Лавров заявив, що Москва планує захопити не лише Донеччину та Луганщину, а й Херсонську, Запорізьку області та інші території України.

24 липня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш пообіцяв домагатися послаблення антиросійських санкцій в обмін на деблокаду морських портів Україну.

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