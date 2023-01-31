Лавров заявив, що отримав від голови МЗС Єгипту послання Блінкена щодо України
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що отримав від голови МЗС Єгипту послання державного секретаря США Ентоні Блінкена щодо України
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Лаврові під час переговорів послання очільника Держдепу США йому передав голова МЗС Єгипту Самех Шукрі.
"Пан міністр сказав, що передав певне послання держсекретаря Блінкена, який нещодавно був з візитом у Каїрі. Я це підтверджую", - сказав Лавров.
Він також уточнив, що вважає отриману пропозицію Ентоні Блінкена несерйозною.
"Росія завжди готова вислухати будь-яку серйозну, я це слово підкреслю, пропозицію, яка спрямована на врегулювання всієї нинішньої ситуації в її всеосяжному контексті. У цьому сенсі ми почули вкотре через пана міністра послання про те, що "Росія має припинити", "Росія має піти", і тоді все буде гаразд", - розповів Лавров.
- 18 січня Сергій Лавров заявив, що про переговори з українським президентом Володимиром Зеленським та його план мирного врегулювання війни РФ в Україні "не може бути й мови".
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