Лавров заявив, що Росія оголосила партнерам пропозиції щодо зустрічі в Нормандському форматі

Як повідомляє ТАСС, таку заяву він зробив на телеканалі "Росія-1".



"Ми сенс бачимо не в якомусь заході, а в його змістовному наповненні. Наші пропозиції про те, як можна було б змістовно підготувати контакт у Нормандському форматі, - не важливо, на якому рівні - ми передали нашим колегам, очікуємо від них реакції. Тому що коли вони кажуть, що "потрібно швидше зустрічатися", вони нам своє бачення очікуваних результатів досі не передавали", - сказав Лавров.



Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова 13 жовтня наголосила на тому, що Росія продовжуватиме брати участь у Нормандському форматі та в ТКГ з урегулювання конфлікту на сході України. За її словами, питання про зустріч міністрів закордонних справ розглядають після доручення лідерів Франції, Німеччини й Росії.

Раніше Сергій Лавров звинувачував країни "нормандського" формату в недотриманні домовленостей і заявляв про відмову Росії від нового саміту. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що Росія намагається уникнути зустрічі в "нормандському форматі".