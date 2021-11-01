Лавров заявив, що Росія оголосила партнерам пропозиції щодо зустрічі в Нормандському форматі
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія передала пропозиції з приводу зустрічі в Нормандському форматі
Як повідомляє ТАСС, таку заяву він зробив на телеканалі "Росія-1".
"Ми сенс бачимо не в якомусь заході, а в його змістовному наповненні. Наші пропозиції про те, як можна було б змістовно підготувати контакт у Нормандському форматі, - не важливо, на якому рівні - ми передали нашим колегам, очікуємо від них реакції. Тому що коли вони кажуть, що "потрібно швидше зустрічатися", вони нам своє бачення очікуваних результатів досі не передавали", - сказав Лавров.
Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова 13 жовтня наголосила на тому, що Росія продовжуватиме брати участь у Нормандському форматі та в ТКГ з урегулювання конфлікту на сході України. За її словами, питання про зустріч міністрів закордонних справ розглядають після доручення лідерів Франції, Німеччини й Росії.
- Раніше Сергій Лавров звинувачував країни "нормандського" формату в недотриманні домовленостей і заявляв про відмову Росії від нового саміту. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що Росія намагається уникнути зустрічі в "нормандському форматі".
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