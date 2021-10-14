Лавров пояснив відмову Росії від нового "нормандського" саміту, звинувативши Захід у невиконанні домовленостей
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив країни "нормандського" формату в невиконанні домовленостей, пояснивши цим відмову Росії від нового саміту щодо врегулювання війни на сході України
Про це повідомляє "РБК-Україна".
"Мене, звичайно, трохи здивувало, що західні колеги з такою напористістю просувають відновлення "нормандського" формату, не забезпечуючи зі свого боку виконання попередніх рішень", - сказав Лавров.
Очільник МЗС РФ додав, що російський президент Володимир Путін навів такі самі аргументи лідерам Франції та Німеччини, говорячи про доцільність нової зустрічі у "нормандському" форматі.
- Нагадаємо, очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про бажання провести "нормандський" саміт ще за керівництва Німеччиною Ангели Меркель.
- Росія звинуватила Україну в неготовності провести "нормандський саміт" ще за Меркель.
- У президента Франції Емманюеля Макрона заявили, що очільники МЗС "нормандського" формату можуть зібратись протягом найближчих тижнів.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба звинуватив російського колегу Сергія Лаврова в намаганні уникнути "нормандської" зустрічі.
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