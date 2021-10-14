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Головна війна з Росією Лавров пояснив відмову Росії від нового "нормандського" саміту, звинувативши Захід у невиконанні домовленостей

Лавров пояснив відмову Росії від нового "нормандського" саміту, звинувативши Захід у невиконанні домовленостей

14 жовтня, 2021 четвер
15:39
війна з Росією Сергій Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив країни "нормандського" формату в невиконанні домовленостей, пояснивши цим відмову Росії від нового саміту щодо врегулювання війни на сході України

Про це повідомляє "РБК-Україна".

"Мене, звичайно, трохи здивувало, що західні колеги з такою напористістю просувають відновлення "нормандського" формату, не забезпечуючи зі свого боку виконання попередніх рішень", - сказав Лавров.

Очільник МЗС РФ додав, що російський президент Володимир Путін навів такі самі аргументи лідерам Франції та Німеччини, говорячи про доцільність нової зустрічі у "нормандському" форматі.

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Сергій Лавров
МЗС РФ
нормандська четвірка
Нормандський формат
нормандська зустріч
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