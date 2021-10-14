Лавров пояснив відмову Росії від нового "нормандського" саміту, звинувативши Захід у невиконанні домовленостей

Про це повідомляє "РБК-Україна".



"Мене, звичайно, трохи здивувало, що західні колеги з такою напористістю просувають відновлення "нормандського" формату, не забезпечуючи зі свого боку виконання попередніх рішень", - сказав Лавров.



Очільник МЗС РФ додав, що російський президент Володимир Путін навів такі самі аргументи лідерам Франції та Німеччини, говорячи про доцільність нової зустрічі у "нормандському" форматі.