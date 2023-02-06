Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, країни Заходу зірвали Мінські угоди, щоб озброїти Україну проти Росії в чому нібито публічно зізналися всі сторони, які підписали угоди.

"Ми навели конкретні приклади, які підтверджують, що метою зриву Мінських домовленостей було створення умов для озброєння України проти Російської Федерації. І також метою було знищити права російського та російськомовного населення в Україні", - сказав Лавров.