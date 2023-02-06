Лавров заявив, що Захід зірвав Мінські угоди, аби озброїти Україну
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Захід у зриві Мінських угод задля озброєння України
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За його словами, країни Заходу зірвали Мінські угоди, щоб озброїти Україну проти Росії в чому нібито публічно зізналися всі сторони, які підписали угоди.
"Ми навели конкретні приклади, які підтверджують, що метою зриву Мінських домовленостей було створення умов для озброєння України проти Російської Федерації. І також метою було знищити права російського та російськомовного населення в Україні", - сказав Лавров.
- 7 грудня 2022 року ексканцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Мінські угоди у 2014 році дали Україні час, аби стати сильнішою.
- 30 грудня експрезидент Франції Франсуа Олланд заявив, що Мінські домовленості допомогли стримати наступ росіян на Донбасі й дали Україні необхідний час для зміцнення Збройних Сил.
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