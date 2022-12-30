Про це він сказав у інтерв'ю виданню The Kyiv Independent

"Мінські угоди на деякий час зупинили наступ росіян", – сказав Олланд, відповідаючи на запитання, чи вірить він, що переговори в Мінську мали на меті затримати російське просування в Україні.

Олланд погодився зі словами ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка в інтерв’ю німецькій газеті Die Zeit сказала про Мінські протоколи: "Було очевидно, що конфлікт збираються заморозити, що проблема не вирішена, але це лише дало Україні дорогоцінний час".

Олланд додав: заслугою Мінських домовленостей є те, що українська армія отримала змогу зміцнитися. Відтак стійкість України у 2022 році він частково пояснив і своїми дипломатичними зусиллями у 2014-2015-му.

"З 2014 року Україна зміцнила свою військову позицію. Дійсно, українська армія (2022 року, – ред.) була зовсім іншою, ніж у 2014 році. Вона краще навчена та оснащена. Це заслуга Мінських домовленостей у тому, що українська армія отримала таку можливість", – зазначив він.

Аналізуючи події після 2014 року, Олланд зауважив, що геополітична ситуація не була сприятливою для України.

"Ми вже бачили відхід Америки з міжнародної арени в Сирії… Президентство Трампа послабило зв’язки між європейцями та Сполученими Штатами в рамках атлантичного альянсу, який він вважав застарілим. Нарешті, розгром Афганістану Путін розцінив як нову ознаку слабкості західного табору. Щодо Європи, то вона не змогла зрозуміти, як її залежність від російського газу зробила її вразливою. Тож Путін подумав, що час пішов на його користь і він може переступити поріг шляхом подальшого вторгнення в Україну. Звідси та агресія, яку він вчинив", – зазначив Олланд.

Водночас те, що Путін вважав для себе надбанням, на переконання колишнього президента Франції, насправді виявилося можливістю для українців. Тож український опір у 2022 році виявився значно сильнішим, ніж очікував очільник Кремля. Також відіграло важливу роль те, що 2022-го Європа не розділилася й одразу підтримала Україну, а також США надали Києву значну допомогу.

Говорячи про намагання нинішнього президента Франції Емманюеля Макрона продовжувати діалог із Росією, Франсуа Олланд зауважив, що для того, аби діалог був плідним, "він має базуватися на балансі сил".

"Діалог заради діалогу не має сенсу і навіть може мати негативні наслідки, пропонуючи розподіл відповідальності та зручну комунікаційну структуру для Путіна. Тому діалог (зараз) може служити лише переведенню військової ситуації в політичні рамки. Вихід із конфлікту буде тільки тоді, коли Росія на місцях помітить провал своєї вбивчої справи", – наголосив він.

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