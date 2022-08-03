Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Лаврова, візит Пелосі на Тайвань відображає такий самий підхід Вашингтона, який демонструється ним стосовно ситуації в Україні.

"Навіть не беруся судити, що ними рухало, але те, що це відображає ту саму лінію, про яку ми говоримо стосовно української ситуації, це у мене сумнівів не викликає. Це прагнення довести всім і вся свою безкарність і виявляти вседозволеність. Що хочу, те й ворочу - приблизно так. Іншого я не бачу сенсу створювати такий подразник практично на рівному місці, чудово знаючи, що це означає для Китаю", - сказав Лавров під час візиту до М'янми. .

2 серпня Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

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