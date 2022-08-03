Лавров знайшов спільне у візиті Пелосі на Тайвань та позиції США щодо України
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров засудив візит спікерки палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Лаврова, візит Пелосі на Тайвань відображає такий самий підхід Вашингтона, який демонструється ним стосовно ситуації в Україні.
"Навіть не беруся судити, що ними рухало, але те, що це відображає ту саму лінію, про яку ми говоримо стосовно української ситуації, це у мене сумнівів не викликає. Це прагнення довести всім і вся свою безкарність і виявляти вседозволеність. Що хочу, те й ворочу - приблизно так. Іншого я не бачу сенсу створювати такий подразник практично на рівному місці, чудово знаючи, що це означає для Китаю", - сказав Лавров під час візиту до М'янми. .
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2 серпня Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
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