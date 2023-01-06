"Л/ДНР" принесуть великі політичні, дипломатичні та фінансові витрати для Росії, - британська розвідка
Окуповані території Донецької та Луганської областей дорого коштуватимуть Кремлю, витрати зростатимуть
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у twitter.
Як зазначається, армії так званих ЛНР та ДНР були офіційно включені до складу збройних сил Росії 31 грудня 2022 року. А Путін вручив формуванням їхні бойові прапори під час приїзду до Ростова-на-Дону.
"Росія стверджує, що "ЛНР" і "ДНР" є "невід'ємними частинами" Російської Федерації після фіктивних референдумів про приєднання у вересні 2022 року. Тим не менш, з 2014 року Росія контролювала обидві ці території, створивши 1-й армійський корпус "ДНР" та 2-й армійський корпус "ЛНР" та підтримавши їх російськими військовими", - йдеться у повідомленні.
За даними британської розвідки, статус та ідентичність "ДНР" та "ЛНР", ймовірно, залишаються предметом розбіжностей у російській системі. Ще до вторгнення у лютому 2022 року ці території вимагали значних витрат російських фінансів.
"Тепер, коли Кремль відкрито заявив про їх підтримку, вони, ймовірно, принесуть великі політичні, дипломатичні та фінансові витрати для Росії, які продовжаться набагато довше за поточну фазу конфлікту", - додають у міноборони Британії.
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