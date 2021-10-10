Легенда боксу Льюїс розповів, кого вважає важковаговиком номер один у світі

Про це він сказав у інтерв'ю iFL.TV.

За словами Леннокса Льюїса, перемога його співвітчизника Тайсона Ф'юрі над американцем Деонтеєм Вайлдером довела, що британець є важковаговиком номер один у світі.

"Ф'юрі показав відмінний виступ і зробив свою справу. Хто очікував, що таке буде? Перший бій був хорошим, другий - чудовим, а цей став вишенькою на торті. Вайлдер не хотів програвати, він був налаштований на перемогу. Він був втомленим, але тримався. Вайлдер хотів піти на щиті - він це зробив. Деонтей показав сміливість, мужність і подарував нам хороший бій. Зараз Тайсон Ф'юрі - важковаговик номер один в світі", - сказав Льюїс, який у 1990-2000 роках був останнім абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Іншими трьома поясами володіє українець Олександр Усик, який 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Нагадаємо, 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.

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